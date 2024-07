Arthur Lira quer todos os deputados em Brasília para votar reforma tributária

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

A ESPERANÇA

O deputado Augusto Coutinho (Republicanos-PE) está tão esperançoso que a regulamentação da reforma tributária vá tirar o país da lista daqueles que têm “um dos piores sistemas tributários” que já está na expectativa de que na próximo semana, a Câmara dos Deputados, com o aval do regime de urgência, “vote logo” o texto que foi debatido no grupo de trabalho do qual Coutinho foi integrante. “O nosso país tem hoje um dos piores sistemas tributários do mundo vamos avançar para um dos mais modernos do mundo, ampliar a base de arrecadação e reduzir com o tempo os impostos que pagamos. Estou confiante nisso”, afirmou o deputado pernambucano.

A VOZ DE DEUS

A deputada federal, Michele Collins (PP-PE), creditou “única e exclusivamente” a Deus por ter “tido a inspiração” de declamar um trecho do Hino de Pernambuco, no momento de posse, na Câmara. “Eu acordei e ouvi uma voz dizendo que era pra eu ressaltar o meu estado. Era Deus me instruindo”, garante a parlamentar, que incorporou o prenome “Missionária” ao registro de votações

‘CADÊ O PRESIDENTE?’

O apelo é do prefeito de Belém (PA), Edmilson Rodrigues (Psol). Aliado de Lula da Silva (PT) Edmilson tem dito que se não houver um apoio “substancial, inclusive com a presença dele [Lula] constantemente, teremos dificuldades [de reeleição]”. O candidato melhor pontuado nas pesquisas é Éder Mauro (PL) aliado do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). E por quê Belém entrou no radar do Planalto? Porque a cidade será sede da 30ª Conferência da ONU sobre Mudanças Climáticas (COP-30) em novembro de 2025.

ANISTIA A BOLSONARO

Um dos temas dos debates no primeiro dia de reuniões da Conferência de Ação Política Conservadora, em Balneário Camboriú (SC), foi o mantra que defende anistia para o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). Jorginho Melo (PL), o governador anfitrião, lembrou que o presidente Lula foi condenado por todas as instâncias da Justiça “e que de uma hora para outra recebeu perdões no Supremo Tribunal Federal (STF)”. Para os bolsonaristas vale o ditado popular: ‘a esperança é a última que morre’.

PRESOS POLÍTICOS

Parlamentares bolsonaristas apresentaram ao presidente da Argentina, Javier Milei, um pedido para que brasileiros condenados pelo STF - por participarem do quebra-quebra de 8 de janeiro de 2023 - e que escaparam para o país vizinho - não sejam repatriados. “Como tal, na condição de presos políticos, esses ‘patriotas’ devem ficar no país que escolheram para viver com segurança”, defende o senador Eduardo Girão (Novo-CE). A coluna apurou que a ministra da Segurança, Patricia Bullrich, não quer esse tipo de encrenca com o governo brasileiro nem com o Poder Judiciário. Estima-se que mais de 100 “patriotas” escaparam pela fronteira, usando tornozeleira eletrônica.

Chama no Zap! Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp ENTRAR NO CANAL DO WHATSAPP

PENSE NISSO!

O presidente Lula chamou-se ao silêncio e até o início da noite deste sábado (6), não tinha se manifestado sobre a eleição no Irã de Masoud Pezeshkian.

Para zero de surpresa, o governo dos Estados Unidos declarou que as eleições iranianas “não foram livres nem justas.” Um dos motivos do alerta americano é que mais de 50% da população compareceu para votar.

A razão de Lula não ter feito comentários sobre o futuro governo de Teerã, é que o presidente brasileiro foi um dos cabos eleitorais para a entrada do Irã no BRICS - grupo de países emergentes como China, Índia, Rússia, África do Sul e Brasil.

Esse flerte do governo brasileiro com “democracias” pouco duvidosas deveria ser mais inquietante. Mas não é.

Pense nisso!