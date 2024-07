PF diz que Bolsonaro custeou despesas nos EUA com dinheiro das joias

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

ATÉ TU, PF?

Um “pequeno” deslize estrutural dos cálculos da Polícia Federal se não tira a credibilidade da instituição, ao menos mostra que números não são o forte da cooperação.

Relatório do delegado Fábio Alvarez Shor, apontava que o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) teria surrupiado R$ 25 milhões na venda ilegal de joias. Mais tarde, a PF corrigiu: ”Houve um erro material e o valor correto é de R$ 6,8 milhões”.

O OUTRO LADO

Procurado pela coluna, o ex-presidente Bolsonaro disse que vai seguir aguardando “outras correções” da Polícia Federal.

O ex-presidente aponta que a PF ainda não esclareceu sobre o relatório “dizendo que todas as joias ‘desviadas’ estão na Caixa Econômica Federal, [no] acervo da PF, inclusive as armas de fogo” que foram devolvidas.

AGORA, SIM

Com os números corrigidos, a Polícia Federal apontou que Bolsonaro teria “formado uma associação criminosa” para desviar mais de R$ 6 milhões. Esses recursos pagaram as despesas de Bolsonaro nos três primeiros meses do ano, quando não ocupava mais o cargo de presidente e estava de férias nos Estados Unidos.

“Os elementos acostados nos autos evidenciaram a atuação de uma associação criminosa voltada para a prática de desvio de presentes de alto valor recebidos em razão do cargo pelo ex-presidente da República Jair Bolsonaro.”

FALÁCIAS IDEOLÓGICAS

O pessoal que gosta de dar crédito ao “Ministério da Saúde do Hamas” poderia dar uma espiada nas fotos das agências internacionais. Em Kiev, a Rússia bombardeou um hospital infantil. As primeiras informações são de que ao menos 20 pessoas, inclusive crianças, foram mortas.

FURA-FILA

Um “mutirão fotográfico” está sendo realizado nesta semana, em Brasília, quando milhares de candidatos a prefeitos e vereadores, de cidades com mais de 100 mil habitantes, filiados ao PT, desembarcam na capital federal para fotografarem ao lado de ministros do governo e da primeira dama, Rosângela Lula da Silva.

JÁ LULA!

O presidente não deixou desamparados estados onde o Partido dos Trabalhadores tem mais prefeituras. Lula da Silva visitou os estados onde o PT tem ambições mais “realizáveis”.

NO ESCURINHO

Nada de câmeras! É o que pede um projeto de decreto legislativo, apresentado pelo deputado federal Coronel Meira (PL-PE), para barrar portaria do governo federal impondo a obrigatoriedade do uso de câmeras corporais, pelos agentes da Policia Militar.

“Não é razoável que, no Brasil, um dos países de maior índice de criminalidade do mundo, a preocupação do Governo Lula, seja o monitoramento contínuo de homens e mulheres, que arriscam suas vidas para defender a sociedade”, questiona Meira.

PENSE NISSO!

O ministro Fernando Haddad, da Fazenda, apressou-se em “desmentir” que esteja estudando “cobrar mensalidade em universidades federais” a aluno ricos.

“O Ministério da Fazenda informa que tais iniciativas jamais estiveram entre as medidas em análise pela pasta”.

Não está, mas deveria. E deveria cobrar de todos. Pobres e ricos. Uns pagariam mais outros menos. Mas todos deveriam contribuir para custear o ensino superior, nem que fosse com prestação de serviços.

Um médico formado por uma universidade pública ficaria devendo digamos, pelos menos um ano de trabalho “voluntário”, devidamente assistido.

Se é par fazer justiça social, que seja feita assim.

Pense nisso!