PGR quer mais informação sobre processo das joias

SEM PRESSA

A Procuradoria-Geral da República (PGR) analisa com lente de aumento o relatório da Polícia Federal (PF) que aponta a participação do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) em um esquema de venda de joias doadas ao governo brasileiro. Assessores do procurador, Paulo Gonet, devem pedir mais aprofundamento nas investigações antes de encaminhar o indiciamento do ex-presidente ao Supremo Tribunal Federal (STF).

AVIÃO X DRONE

Enquanto os 11 ministros do STF analisavam se poderiam liberar 40g de maconha para consumo do usuário, os grupos de traficantes - muito mais organizados que o Judiciário - davam show de sofisticação, trocando os obsoletos “aviões” por drones de última geração para distribuir a droga que o Supremo quer regulamentar.

’SELVA’ É TUDO JOIA!

Em conversas com auxiliares, o capitão de reserva Jair Bolsonaro não perde o costume e diz que está “tudo bem”, usando a expressão “selva”, bem própria na caserna. Selva é um tudo bem, um ok, mas também poderia ser um “tudo joia”, mas aí já seria muito bandeiroso.

PROJETO EMBARAÇOSO

O presidente do Senado Federal, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), apresentou um projeto de lei e logo o entregou ao seu pupilo, Davi Alcolumbre (União Brasil-AP), para relatar as medidas. Não fosse por um pequeno deslize. O Senado é conhecido como a casa da federação, por isso, apresentar projeto tratando do endividamento dos estados sem ouvir os governadores, ainda que cheio de boas intenções, não parece respeitoso com os gestores estaduais.

MEDALHA DOS 3 IS

O gesto bajulatório dos Bolsonaros - pai e filhos - de entregarem ao presidente da Argentina, Javier Milei, a medalha dos três is [imbrochável, imorrível e incomível] só não é mais constrangedor porque logo a internet criou uma medalha para o ex-presidente: Clube Bolsonaro: investigado, inelegível, indiciado. Pediu, levou!

LULA NÃO TEM JEITO

É melhor não esperar uma ação efetiva contra as ditaduras, principalmente se o ditador for um amigo seu. Não deu outra, em mais uma de suas viagens internacionais, o presidente Lula da Silva (PT) saiu em defesa do retorno da Venezuela ao Mercosul. Segundo o presidente brasileiro, o governo do ditador Nicolás Maduro pode ser recebido “muito rapidamente de volta” ao bloco. A Venezuela foi expulsa do Mercosul exatamente por não ser um país democrático.

PENSE NISSO!

Vira e mexe e ainda há quem se surpreenda com os poderosos lobbies que operam no Congresso Nacional.

Muitos deles contratam ex-parlamentares para dar uma “forcinha” nos projetos que estão em análise. Seja para trabalhar por sua aprovação, seja para retirá-lo de pauta.

Ex-deputado ou ex-senador tem a facilidade de já conhecer os corredores das Casas Legislativas, eles vestem um terno, colocam um boton de parlamentar e vão entrando. Tudo dentro da mais perfeita ordem.

“Ser ex-deputado, atuando em defesa dos ‘nossos’ projetos, dá mais dinheiro do que o salário de um parlamentar”, confidencia um desses lobistas.

Pense nisso!