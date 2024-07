Senador Renan Calheiros pede o fechamento da "Abin tabajara"

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Em Taquaritinga, a governadora Raquel Lyra esteve com produtores na Alameda do Café e reconheceu que precisa apoiar os agricultores

CAFÉ E DIVERSIDADE

Produtores de café de Taquaritinga do Norte aproveitaram a presença da governadora, Raquel Lyra (PSDB), na “Capital Pernambucana do Café,” para lhe presentear com produtos regionais: mel, café e artesanato, e pedir o apoio do governo de Pernambuco para o avanço de pesquisas dos órgãos técnicos. Integrante da Associação dos Produtores de Café (Aprotaq), Pollyana Danda, reconhece que o papel do estado é integrar as regiões produtores. “Contem com o nosso empenho”, prometeu a governadora.

HISTÓRIA DE PESCADORA

A primeira-dama, Rosângela Lula da Silva, voltou às redes sociais para divulgar um vídeo do marido, Lula da Silva (PT), pescando “um pacu de “4,5kg”, em um lago na Granja do Torto, casa de campo da Presidência da República, em Brasília. “Esse aqui eu tenho que levar para casa, limpar, preparar, assar ele e, depois, comer. E terminar agradecendo a Deus por me dar a chance de pegar esse peixe maravilhoso”, comemorou.

ENFIM, SÓS!

O embaixador da França, Emmanuel Lenain, disse que a relação entre o presidente Lula e o chefe do Executivo francês, Emmanuel Macron, está dando resultados, eles “enfim se casaram”. Ao comemorar “o fim dos entraves” no diálogo entre os dois países, Lenain destacou: “hoje, digo com muito orgulho que tivemos sucesso nessa missão: o presidente Emmanuel Macron e o presidente Lula enfim se casaram”, em referência aos "memes" veiculados nas redes sociais, durante a visita de Macron à Amazônia.

‘ABIN TABAJARA’

Um dos supostos alvos da espionagem da Abin paralela, o senador Renan Calheiros (MDB-AL) defendeu o fechamento “dessa Abin Tabajara”. Ex-ministro da Justiça, Renan Calheiros argumenta que “o Brasil nunca teve uma agência de inteligência. Sempre bisbilhotice política”. Para Calheiros, a saída é por um ponto final na espionagem. “Temos que fechar essa Abin tabajara e refundar uma agência digna desse nome”, defendeu.

PRINCIPADO TUPINIQUIM

O deputado Eduardo Bolsonaro (PL) e o pai, Jair Bolsonaro (PL), articulam “candidatura própria” do grupo para presidente da Câmara dos Deputados, marcada para fevereiro de 2025.

A coluna apurou que o filho 03 conversou com a cúpula do partido e lideranças na Câmara dos Deputados sobre o assunto e admitiu que aceita “ir para o sacrifício”.

O DELEGADO ‘RIFADO’

Pré-candidato à prefeitura do Rio de Janeiro (RJ), o deputado Alexandre Ramagem (PL) já entendeu sinais da direção do partido de que vindo a ser comprovada sua participação nas espionagens ilegais que a Abin (Agência Brasileira de Inteligência) realizou de congressistas, integrantes do Judiciário e jornalistas, poderá ser o motivo de que a legenda necessitava para “rifar” Ramagem.

PENSE NISSO!

Pelo fim do perdão aos partidos que devem à Justiça e à Previdência Social que estão tentando se auto-anistiar.

O fim do recesso parlamentar, em agosto, após os senadores retornarem de suas bases eleitorais, será o termômetro daquilo que eles ouviram de que os enviou a Brasília.

A pressão da sociedade por vezes é vital quando um tema polêmico como esse está sendo analisado.

A hora é agora.

Pense nisso!