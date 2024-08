Lula fala em 'esforço regional' para garantir a democracia na Venezuela

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

SEM LENÇO…

O presidente do Chile, Gabriel Bori, disse ao colega brasileiro, Lula da Silva (PT), que no afã de seguir defendendo a legalidade das eleições na Venezuela, o petista “pode ficar sozinho”.

Santiago Peña (Paraguai) declarou que vê o resultado das eleições com “muitas dúvidas”. Lacalle Paul (Uruguai) e Javier Milei (Argentina) já tratam como certa a vitória do oposicionista Edmundo Gonzalez. Eles só ainda não sabem o que fazer com Nicolás Maduro. Há quem fale que Lula poderia dar asilo político ao amigo.

…SEM DOCUMENTO

O professor Marcelo de Almeida Medeiros, da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), rebate comentários de que o apoio do governo brasileiro a Nicolás Maduro tenha um quê de ideológico, uma vez que tanto o Brasil como o Chile têm perfil de centro-esquerda “e isso não impediu o governo chileno de se posicionar de forma contrária à eleição de Maduro”.

O professor titular de Política Internacional da UFPE considera “complicada” a situação do governo brasileiro de ficar do lado de Maduro. “Vamos esperar até quando o presidente Lula vai aguardar essas atas - até porque isso pode demorar dias, meses. Anos até”. Ainda segundo Medeiros, essa situação “delicada” na Venezuela [país-membro suspenso do bloco] “agrava ainda mais a situação dos processos aqui na região latino-americana, mais especificamente no Mercosul que já está em uma situação crítica há muitos anos”, justifica.

‘CARTIER GATE’

Analisando representação do deputado Sanderson (PL-RS) o Tribunal de Contas da União (TCU) faz, nesta quarta-feira (7), debate de relatório do ministro Antônio Anastasia que analisa se o presidente Lula pode ficar de posse de um relógio de luxo, avaliado em R$ 70 mil. Técnicos do TCU argumentam que quando a Cartier presenteou o petista, durante o primeiro mandato (2005), “as regras não eram objetivamente claras” de que autoridades quando ganham um mimo devem entregá-lo ao acervo do governo federal. Anastasia deve seguir esse entendimento e Lula ficará com o Cartier no pulso esquerdo.

IMPOSTO ZERO

Projeto do deputado Luiz Lima (PL-RJ) isenta de tributação a premiação dos atletas medalhistas nos Jogos Olímpicos. Só Rebeca Andrade vai receber mais de R$ 800 mil do Comitê Olímpico Brasileiro (COB).

- É para estimular mais jovens a seguirem carreiras esportivas, sabendo que seus esforços serão devidamente recompensados e valorizados”, argumenta o parlamentar.

POR EDUARDO CAMPOS

A Câmara dos Deputados presta homenagem “ao legado” deixado pelo ex-deputado e ex-governador Eduardo Campos (1965-2014). A sessão será um dia após completarem-se os dez anos da morte do então candidato à Presidência da República pelo PSB.

PENSE NISSO!

Foi necessário a ministra das Mulheres, Aparecida Gonçalves, passar sabão no chefe para que o presidente Lula reconhecesse que tem “errado nas tintas” com suas piadas machistas que só fazem rir “o cordão dos puxa-sacos”.

Sem precisar repetir a verborragia presidencial, Cida Gonçalves disse que está na hora das mulheres deixarem de “aceitar mais brincadeirinhas”, como as que vêm sendo ditas pelo presidente.

- Temos, enquanto mulheres, de não aceitar mais brincadeirinha. Não dá. A prevenção passa por aí. Não consegue falar? Não fala. Não faz piada. Não brinca com a vida das pessoas.

A expectativa na Esplanada dos Ministérios é para os próximos compromissos públicos onde Lula solta o verbo e ignora o discurso meticulosamente preparado por assessores para evitar escorregões vernaculares.

Pense nisso!