Maioria do STF referenda decisão de Flávio Dino, brecando liberação de emendas

TRABALHO EXTRA

Os presidentes da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), e do Senado Federal, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), estudam realizar sessão conjunta das duas Casas Legislativas. O pretexto seria debater a decisão do Supremo Tribunal Federal (STF) que mandou o Congresso elaborar regras de transparência na liberação de emendas parlamentares.

…MAS

Só que na prática eles querem abrir os microfones para que deputados e senadores “desçam o sarrafo” no Poder Judiciário e refutem todo o qualquer argumento de falta de lisura no pagamento das emendas PIX.

RETALIANDO

Primeiro foi a Comissão Mista do Orçamento (CMO) que votou contra medida provisória que libera R$ 1,3 bilhão para reforçar o caixa do Judiciário. Agora, Lira tira do “fundo do baú” uma PEC (Proposta de Emenda Constitucional) que limita decisões monocráticas do Judiciário. Aprovada havia nove meses pelo Senado Federal, a PEC estava em gestação na gaveta do presidente da Câmara. Chegou a hora! Aposto uma xícara de café de Triunfo (PE) que a cria vai ter cara de vingadora.

“REGIME DESAGRADÁVEL”

A inesgotável lista de eufemismos usada pelo presidente Lula da Silva (PT) para se referir ao regime ditatorial do amigo [dele] Nicolás Maduro é infindável. Lula foi ao Rio Grande do Sul e durante entrevista à rádio Gaúcha, disse com todas as letras: “não acho que é ditadura” se ferindo ao governo venezuelano.

- Eu acho que a Venezuela vive um regime muito desagradável. Não acho que é ditadura, é diferente de uma ditadura. É um governo com viés autoritário, mas não é uma ditadura como a gente conhece tantas nesse mundo", disse o presidente.

PASSANDO A DICA

Na próxima sexta-feira (23), no Passando a Limpo da rádio Jornal - que vai ao ar de segunda a sexta-feiras das 8h00h às 9h30h - eu já tenho uma dica especialmente adquirida para dar de presente a Lula. “Dicionário de Eufemismos da Língua Portuguesa,” da professora Roseli Oliveira, editora Editares.

NÃO FOI ISSO!

Diferente do que a coluna publicou na edição desta sexta-feira (16), a senadora Teresa Leitão (PT) não votou pela anistia das dívidas partidárias.

PENSE NISSO!

“Um help ao Xandão!” Foi bem assim que Dona Lu, uma leitora assídua da coluna, iniciou a mensagem. Ela contou que quando soube pela imprensa que a estrutura do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) foi usada para “levantar a ficha” de um peão de obra que iria trabalhar na casa do ministro Alexandre de Moraes, ela se recordou que está com uma escada para ser concluída, “mas a peãozada não dá as caras…”.

- Já fiz de tudo. Aumentei o valor da parcela que repasso semanalmente pra eles, mas a obra continua empacada.

Eu disse que não era bem assim, que a justificativa tinha um quê de segurança, o ministro estava sendo ameaçado, mas Dona Lu não quis conversa e saiu cantarolando Aldir Blanc (1946-2020): “Os bóias-frias, quando tomam umas biritas, espantando a tristeza. Sonham com bife-a-cavalo. Batata-frita e a sobremesa.”

Pense nisso!