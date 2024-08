Supremo cobra de Arthur Lira instalação da CPI dos planos de saúde

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

MAIS BRONCA

Está longe de um fim essa disputa por espaço territorial em o Judiciário e o Legislativo. O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Flávio Dino quer saber do presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Filho (PP-AL) por que até hoje a CPI dos planos de saúde não saiu do papel?

CPI SÓ NO PAPEL

Mais de 300 deputados apoiaram o requerimento de Aureo Ribeiro (Solidariedade-RJ) para investigar altas nos planos de saúde, elevados índices de denúncias, com base no Código de Defesa do Consumidor, e “a falta de ação” da agência reguladora.

ALMOÇO DA PAZ

O presidente do STF, Luís Roberto Barroso, recebe nesta terça-feira (20), para almoço, os presidentes da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL) e do Senado Federal, Rodrigo Pacheco (PSD-MG); o advogado-geral da União, Jorge Messias, e o ministro da Casa Civil, Rui Costa. No cardápio, o bate-boca entre os Poderes, as decisões do Judiciário que inquietam o Congresso e a ameaça de Lira de por para votação a PEC (Proposta de Emenda Constitucional) que reduz decisões monocráticas no Judiciário.

QUANDO SETEMBRO CHEGAR

Petição de parlamentar de oposição já conta com mais de 800 mil assinaturas pelo “impeachment” do ministro Alexandre de Moraes, do STF. A meta dos organizadores é chegar a 1,5 milhão de apoios, em 7 de setembro. “O país vai parar para assinar”, promete o senador Eduardo Girão (Novo-CE).

IMPASSE INTERNACIONAL

O tema das eleições presidenciais na Venezuela e a situação de mais de 4 milhões de venezuelanos que deixaram o país nos últimos anos será motivo de estudos do Acnur (Comissariado da ONU para Refugiados) a ser apresentado em Nova York, na assembleia das Nações Unidas, a partir de 10 de setembro.

OFICIALMENTE

Já são mais de 130 mil refugiados no Brasil. As entidades de apoio e ajuda humanitária estimam que havendo um acirramento político, no país vizinho, mais venezuelanos atravessem a fronteira.

DOURANDO A PÍLULA

O Instituto de Pesquisa DataSenado divulgou levantamento, nesta segunda-feira (19), revelando que 81% dos entrevistados acreditam que a “fake news” têm tudo para afetar “muito” o resultado das disputas municipais de outubro. A maioria (72%) disse que - como usuário das redes sociais - teve acesso “nos últimos seis meses, a notícias que causaram desconfiança”.

PENSE NISSO!

Imortalizada na voz de Gal Costa (1945-2022) a poesia de Clementino Rodrigues nunca foi tão atual, mesmo já estando quase cinquentenária.

“Cho, chuá

Cada macaco no seu galho

Cho, chuá

Eu não me canso de falar”

O almoço de logo mais, reunindo representantes dos Três Poderes, que tem no cardápio salmão ao molho de maracujá, seria dispensável se cada uma das autoridades não ultrapassasse “as quatro linhas”, lembrando uma famosa frase de Jair Bolsonaro (PL).

Mas não, o Congresso vota uma lei, o partido político que não gostou vai ao Judiciário e pede intervenção. O Judiciário que fica doido para meter a colher onde não lhe cabe - embora tenha sido chamado - vai lá e “vup”, intervém .

Por menos almoços de [re]conciliação e mais cafés de harmonização.

Pense nisso!