Exército diz a Lula que Defesa precisa de armas e munição

Ministro Alexandre de Moraes foi aconselhado a "fechar as gavetas" dos dois inquéritos que comanda no STF: "fakes news" e 8 de janeiro

NOVELA SEM FIM

Ninguém tem mais dúvidas de que a decisão do Congresso Nacional, alterando a Constituição Federal para renegociar a dívida das legendas partidárias com a Previdência Social e com a Justiça Eleitoral, não somente será judicializada como coloca, de novo, em pé de guerra os dois poderes da República: Judiciário e Legislativo. A Emenda Constitucional foi promulgada pelo Congresso nesta quinta-feira (22), em sessão esvaziada.

ERA ESPERADO

O comandante do Exército, general Tomás Paiva, advertiu o presidente Lula da Silva (PT) para os “efeitos” das “restrições orçamentárias”, impostas pela equipe econômica “que atingem a todos.” O militar aproveitou a oportunidade durante celebração do Dia do Soldado e falou das necessidades que a tropa e o comando enfrentam. "Esse espírito perseverante e de doação integral à carreira é mantido incólume, mesmo sob os escritos das restrições orçamentárias que atingem a todos. Apesar disso, não nos descuidamos da imperiosa necessidade de mais helicópteros, de mais blindados e mais mísseis.”

MANUAL DE INSTRUÇÃO

A coluna “Política em Brasília” teve acesso a uma requisição, que corre sob segredo de justiça, em que um presidiário, condenado por assassinato, pede remição (desconto) da pena por ter lido livros. Duas dessas obras que ele leu: “Carrie, a Estranha”, de Stephen King e “O Entrangulador”, de Sidney Sheldon (1917-2007). O primeiro livro narra as agruras de uma adolescente dominada pela mãe e que da escola sofre “bullying” dos colegas. Já a obra de Sidney Sheldon conta a história de um “misterioso assassino” que “desafia a polícia londrina, cometendo uma sucessão de crimes”.

EFEITO AVESTRUZ

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), não sabe onde colocar a cara. Um dos seus auxiliares na empreitada para produzir relatórios nada ortodoxos, Eduardo Tagliaferro, foi preso pela polícia por violência doméstica em maio de 2023, quando ainda estava à frente da Assessoria Especial de Enfrentamento à Desinformação.

TERCEIRO TEMPO

Moraes vem sendo aconselhado a encerrar os inquéritos das “fakes news” e do furdunço de 8 de janeiro - que resultou no quebra-quebra na Praça do Três Poderes, em 2023; ele também vem sendo chamado - sob sete chaves de “Tori Penso”, a juíza americana que deu 18 minutos de acréscimo na partida da seleção brasileiro feminina de futebol, contra a França, nos Jogos Olímpicos de Paris.

PENSE NISSO!

Faltaram negros e mulheres em Brasília ontem. Já faz um bom tempo que as sessões da Câmara dos Deputados e do Senado Federal sequer abrem as galerias para que manifestantes aplaudam ou chiem contra o que está em votação.

Ontem, o Congresso promulgou a nova emenda na Constituição e não tinha um negro nem uma mulher nas galerias e esses grupos é que mais saíram - digamos - prejudicados com a mudança.

Os partidos concederam, via seus parlamentares, a imunidade tributária que, na prática, cancela “sanções aplicadas às legendas”.

As legendas que não destinaram recursos para candidaturas de pretos e pardos receberão o atestado de “nada consta”. É como se não tivessem cometido essa irregularidade. Antes, a lei dizia que os partidos devem destinar 50% dos recursos dos fundos eleitoral e partidário para dar impulso a candidaturas de negros. A nova regra reduziu para 30%.

Ou seja, fica todo mundo dizendo que é preciso aumentar a quantidade de mulheres e de negros na política, mas são eles mesmos - os partidos - que descumprem as regras e ainda se concedem o perdão.

Pense nisso!