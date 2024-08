Polícia Federal monitora movimento de foragidos da Justiça

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Presidente da Câmara, Arthur Lira, está escolhendo um cardápio de projetos para atrair parlamentares no segundo esforço concentrado do ano.

MI BUENOS AIRES QUERIDO

Os protestos organizados para 7 de Setembro, pedindo “impeachment” do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), devem reunir centenas de foragidos da Justiça brasileira, na avenida 9 de Julio, em Buenos Aires.

‘FUERA, MORAIS’

Assim mesmo, com a grafia errada do nome do ministro, um panfleto virtual está rodando em grupos clandestinos. A meta é “exportar” as assinaturas de brasileiros que forem coletadas. A Polícia Federal está “ligada”.

HORA DO BRASIL

Um dos “sonhos” de Getúlio Vargas (1882-1954) era “falar com o cidadão brasileiro, tomando um mate aqui no [Palácio] Catete”, no Rio de Janeiro. Logo, um desses “empolgados” assessores, Armando Campos - amigo de infância do presidente - sugeriu a criação de um programa de rádio, de abrangência “nacional”. Em 22 de julho de 1935, foi ao ar pela primeira vez, ainda com o nome de “Hora do Brasil”. Três anos depois passou a ser obrigatório e retransmitido às 7 da noite, com o nome de “Voz do Brasil”.

ESFORÇO CONCENTRADO

Para atrair a presença de deputados, no segundo esforço concentrado do mês, o presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), está selecionado projetos que “agradem” e sirvam de isca para aumentar a presença dos parlamentares em Brasília. Um deles, o xodó dos ruralistas, dificulta o acesso a programas sociais a quem invadir propriedades rurais ou urbanas. Deputados de esquerda querem fazer modificações.

‘ARAPUCAS’

Enquanto a Amazônia arde com milhares de focos de incêndio e o Estado de São Paulo registra perto de 3 mil queimadas, a ministra Marina Silva, do Meio Ambiente e Mudança do Clima, participava do comício do candidato à prefeitura de São Paulo Guilherme Boulos (Psol). De microfone em punho, a ministra alertou para as “arapucas” de têm por objetivo destruir reputações. “Nós até já caímos de alguma forma num passado bem recente nesse tipo de arapuca, mas agora nós já aprendemos o caminho e as novas maneiras de caminhar e de como enfrentar essas pessoas”.

‘TÁ FICANDO FEIO’

Duas amigas, que nasceram na mesma data, foram até um bar, redutor da intelectualidade brasiliense, comemorar o aniversário. Após tomarem todas, uma - considerada mais fraca - subiu na mesa, começou a fazer um discurso. Daquilo que dava para entender, ela estava falando mal do governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha (MDB). Aplaudidíssima, acabou se empolgando e começou a insinuar um “strip-tease”. A outra aniversariante, vendo que já tinha gente fazendo até transmissão ao vivo pela internet, puxou a amiga pelo braço dizendo, “‘miga’, para, tá ficando feio.” O espetáculo teve fim.

O ‘STRIP-TEASE’ DE LULA

Alguém precisa chegar-se ao pé do ouvido do presidente e dizer a Lula da Silva (PT) que está na hora de tomar rumo, que o episódio das eleições na Venezuela “tá ficando feio” para o Brasil. Em nova rodada de conversa, Lula provocou o presidente da Colômbia, Gustavo Petro, para que os dois países tomem “posição conjunta” diante do amigo Nicolás Maduro, recém reeleito presidente da Venezuela, em disputa pouco transparente. O Itamaraty tem pronto um rascunho de uma nota conjunta cobrando “transparência”.

PENSE NISSO!

O governador Leonel Brizola (1922-2004) estava na concentração, onde o Carnaval do Sambódromo, no Rio de Janeiro, começa “o esquenta”. Na outra ponta, na área de dispersão, tinha início um pequeno incêndio, rapidamente controlado.

Uma repórter da extinta TV Manchete chamou Brizola no canto, informou do “pequeno fogo” e perguntou se ele não iria até o local, tomar providências.

- Realmente, cada um no seu lugar. Quando o seu operador constata um cabo de transmissão enrolado, a senhorita não chama o Doutor [Adolfo] Bloch [dono da TV] para desenrolar. É por isso que os bombeiros estão por toda parte. A entrevista foi encerrada.

Questionada se não iria acompanhar as ações dos bombeiros no combate - quase inglório - às queimadas, pelo Brasil afora, a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, disse que os brigadistas estavam ajudando para impedir que o fogo se propague.

Nem Brizola sabia como agir nem Marina entende como manusear um abafador. Mas é na hora do aperto que os gestores mostram de que lado estão.



Pense nisso!