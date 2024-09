Planalto arquiteta ataques a agências reguladoras

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Apesar do “quorum” reduzidíssimo de medalhistas, o presidente Lula da Silva (PT) prestou homenagem à delegação brasileira dos Jogos Olímpicos de Paris e prometeu “discutir” aumento de aporte para programas como o bolsa-atleta. “Tô disposto a discutir o que podemos fazer nos próximos quatro anos. Se a prefeitura não oferece um lugar bom, se a escola não oferece, fica por conta da própria sorte. Confesso pra vocês que quando conquistamos as Olimpíadas de 2016, eu sonhava que o Brasil poderia se tornar uma potência olímpica. O tempo foi passando e eu fui vendo que não basta boa vontade”, reconheceu Lula.

ATAQUES ORGANIZADOS

O ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, disse que “pode haver má-fé” de “alguns” diretores da Aneel (Agência Nacional de Energia Elétrica) com políticas governamentais para o setor. “Pode ter, por parte de um ou outro diretor, má-fé? Pode. Se não explicar, podemos avaliar essa possibilidade”, afirmou. O ministro estava analisando alguns prazos que Aneel deixou de cumprir.

No fim de semana, o presidente Lula tinha cobrado agilidade da Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária). “É preciso a Anvisa andar um pouco mais rápido para aprovar os pedidos que estão lá, porque não é possível o povo não poder comprar remédio porque a Anvisa não libera”, reclamou o presidente.

EM CIMA DA BUCHA

O diretor-geral da Avisa, Antonio Barra Torres, alegou falta de pessoal, disse que já tinha alertado o governo “reiteradas vezes” e classificou a declaração do presidente Lula de “estristecedora, agressiva e aviltante”. Não houve réplica do Planalto.

FORA, PCC!

Incomodado com as insinuações da candidata do PSB, deputada Tabata Amaral, vinculando o PRTB ao PCC, o candidato Pablo Marçal está prometendo uma “campanha nacional” com o objetivo de “limpar” a legenda e tirar o grupo criminoso “de dentro do partido”. Ele chegou a perguntar às polícias de São Paulo “por favor, se vocês sabem que eles estão no meu partido, por que você não prendem esses caras?”, questionou.

ONDE HÁ FUMAÇA…

…há liberação para votar de casa. O presidente da Câmara, deputado Arthur Lira (PP-AL), liberou os parlamentares e ninguém precisará vir a Brasília para mais uma rodada de esforço concentrado. Seria a segunda no mês.

A coluna apurou que alguns deputados estavam reclamando que voos tinham sido cancelados em função da fumaça proveniente das queimadas.

CONSELHO DE ÉTICA

Apesar da folga no plenário, o Conselho de Ética mantém a reunião para leitura do relatório do deputado Jack Rocha (PT-ES), pedindo a cassação do mandato do deputado Chiquinho Brazão (sem partido-RJ). Preso em Campo Grande (MS) o deputado é apontado como um dos mandantes da morte da vereadora Marielle Franco (Psol) e do motorista dela, Anderson Gomes, no Rio de Janeiro, em 14 de março de 2018.

É perturbadora a onda de fumaça que toma conta dos ares de norte e sul do país

Os ambientalistas culpam os fatores climáticos, o efeito estufa e outros fenômenos menos conhecidos, como os produtores do agronegócio.

Os governistas de hoje dizem que faltou investimento do governo anterior e quem governou o país no período recente se exime de qualquer responsabilidade. E cada um com seus conceitos manipuladores.

Sendo confirmada a tese de que algumas das queimadas foram provocadas, estamos diante de um ato terrorista, disso ninguém tem dúvida, que a Polícia Federal se ocupe das investigações.

E ficar em Brasília, como estão as autoridades federais, analisando fotos de satélite para construir uma narrativa pouco convincente, também já se viu que passa longe de uma solução.



