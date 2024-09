Indicação de Gabriel Galípolo para o Banco Central anima mercado

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse que “tentou, mas sem sucesso”, falar com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG) antes de anunciar à imprensa a indicação do economista Gabriel Galípolo. “Não consegui, mas o presidente [Lula da Silva] falou com o senador e acreditamos que o processo [de sabatina] deve ser dentro das regras e com tranquilidade”, afirmou Haddad.

Presidente da Comissão de Assuntos Econômicos, onde se dará a sabatina de Galípolo, o senador Vanderlan Cardoso (PSD-GO) disse que é “chave zero” realizar a oitiva antes das eleições municipais de outubro. “Tá pensando que isso aqui é pastelaria?”, questionou o senador, candidato à prefeitura de Goiânia (GO). Vanderlan é um dos três senadores candidatos a prefeituras. Os outros são Eduardo Girão (Novo-CE), em Fortaleza e Carlos Viana (Podemos-MG), em Belo Horizonte.

Não pegou bem, entre bolsonaristas, o “chamamento” do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) para apoiarem “com toda garra” a candidatura de Ricardo Nunes (MDB) à prefeitura de São Paulo. À mesa do presidente do partido, Valdemar Costa Neto, chegou um duro recado do grupo que quer apoiar Pablo Marçal (PRTB): “Não adianta ele [Bolsonaro] tocar o berrante. Isso aqui não é gado”. O ex-presidente recebeu uma cópia.



O elogio feito pelo presidente Lula da Silva (PT) deixou José Múcio (Defesa) de bem com a tropa, na solenidade de 25 anos de criação do ministério. “Quero dizer, meu caro José Múcio, que haverá um dia que a história brasileira irá consagrar a sua passagem pelo Ministério da Defesa como possivelmente o mais hábil de todos os ministros da Defesa que esse país já teve”, disse Lula.

Apontado com um dos mandantes da morte da vereadora Marielle Franco (Psol-RJ), o deputado Chiquinho Brazão (sem partido-RJ) forçou a barra em seu depoimento tentando forjar uma amizade com ela. “A vereadora Marielle era minha amiga, comprovadamente, nas filmagens. Não teria qualquer motivo [para mandar matá-la] porque nós sempre fomos parceiros e se pegar as filmagens, como tem aí diversas, ela falando de mim, falando bem. Aliás, a Marielle saía do lugar dela e pedia, às vezes, uma bala, um chiclete [para mim]”, disse. Não convenceu. O relatório pedindo a cassação do mandato de Chiquinho Brazão foi aprovado no Conselho de Ética por 15 x 1. Agora vai ao plenário.

A notícia é boa! O Senado Federal aprovou medida para que seja dada prioridade a pessoas com transtorno do espectro autista em estágios e no banco do Sistema Nacional de Emprego.

No relatório analisado em plenário, o senador Weverton Rocha (PDT-MA) apontou estudos, confirmando que 85% dos adultos autistas estão desempregados. “Isso evidencia que, mesmo com a reserva de vagas, às pessoas com deficiência ainda não conseguiram inserção no mercado de trabalho”.

Às vezes é importante destacar que o Congresso consegue fazer o dever de casa.

Pense nisso!