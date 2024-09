Estratégia de Moraes deu certo. Por unanimidade turma do STF referenda bloqueio ao "X"

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

ESTRATEGISTA

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), colocou o regimento da corte debaixo do braço; o manual de marketing e estratégia ele pôs no bolso. Levou sua sentença da última semana para a 1ª Turma e conseguiu a unanimidade. Os cinco ministros votaram pela manutenção da decisão monocrática em que Moraes retira do ar o “X” por “descumprimento de medidas judiciais” e impõe multa de R$ 50 mil a quem usar “subterfúgios” para ter acesso à plataforma de Elon Musk.

GOVERNO TEM PRESSA

O ministro da Articulação Política, Alexandre Padilha, disse ter recebido, nesta segunda-feira (2), “sinalização” para que a Comissão de Assuntos Econômicos (CAE) do Senado realizasse “na 2ª semana de setembro”, a sabatina do economista Gabriel Galípolo, indicado para ser presidente do Banco Central.

SEM COMBINAR COM OS RUSSOS

Candidato a prefeito de Goiânia (GO), o senador Vanderlan Cardoso (PSD), afirmou que “dificilmente” o relatório ficará pronto “em uma semana”. Presidente da CAE, o senador lembrou que a campanha eleitoral “tem deixado a gente bastante atarefado”, e não deu garantia de sabatinar Galípolo na próxima semana. “Afinal, a posse é somente em 1º de janeiro”, lembrou Cardoso.

BEIJA-MÃO

Ainda que não consiga falar com todos os 81 senadores, em função da estiagem política no Congresso Nacional, por causa das eleições municipais, Gabriel Galípolo já está fazendo o conhecido corpo a corpo. Indo de gabinete em gabinete para pedir o apoio dos senadores. “Começando pelos que vão realizar a sabatina”.

BANCADA MILITAR

Minucioso levantamento do jornalista Tiago Mali, Poder360, aponta que mesmo apeado do poder, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) ainda exerce importante inflêuncia no PL. 393 candidatos a prefeitos, vice-prefeitos e vereadores usarão a patente militar na urna eleitoral. Bolsonaro é capitão reformado do Exército.

CONTINÊNCIA

A coluna Política em Brasília contou que no Recife são dez candidatos militares: três coronéis, dois cabos, dois subtenentes, um capitão, um tenente e um sargento.

PROFISSIONAIS LIBERAIS

O presidente Lula da Silva (PT), que anda reclamando de “tanto doutor na política”, vai ficar espantado quando souber que são 12 doutores que disputam a vereança na capital pernambucana.

PENSE NISSO!

Pode dizer o que quiser, mas em um debate eleitoral ou durante sabatinas candidato que atacar entrevistador tem que se preparar para a resposta. Isso mesmo, defendo que jornalista que vier a ser gravemente atacado com injúrias tem que ter tempo para se defender e esse tempo da defesa será retirado do candidato agressor.

Não foi a primeira vez que um candidato, como fez Pablo Marçal (PRTB), que agrediu, verbalmente, um jornalista durante debate da TV Gazeta/MyNews.

Não encontro em nenhum manual de redação que jornalista não tem direito de defesa - e olhe que, em função das minhas atividades acadêmicas, conheço todos já publicados.

Bateu levou.

Pense nisso!