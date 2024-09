Líder do governo acha "um risco" sabatinar Galípolo antes das eleições

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

CONFLITOS TRIBUTÁRIOS

Você já pode imaginar o tamanho do sucesso do 1º Workshop sobre Prevenção e Solução de Conflitos Tributários. Criadora do Centro Nacional para a Prevenção e Resolução de Conflitos Tributários (Cenapret), a advogada tributarista Mary Elbe Queiroz vai conduzir os debates em torno de propostas de “práticas inovadoras” que visem a “acelerar a resolução consensual de litígios tributários e apresentar novos métodos para solução dos conflitos no Estado”. A ideia é “criar uma rede de prevenção de conflitos tributários com a incumbência de mediar a autorregularização fiscal e a prevenção de litígios”, diz Mary Elbe. O workshop será amanhã e sexta-feira, no Grand Mercure, em Boa Viagem.

PAGADOR DE IMPOSTO

É da doutora Mary Elbe a máxima de que “é preciso evitar chamar de ‘contribuinte’ aquele que, na verdade, é pagador de impostos”. Faz sentido!

O BAMBOLÊ DO PLANALTO

Na semana de comemoração dos 105 anos do brilhante Jackson do Pandeiro (1919-1982), a articulação política do governo Lula da Silva (PT) meteu os pés pelas mãos - ou no ditado bem comum, no Caruá, no sertão do Pajeú: “passou o carro na frente dos bois [Mimoso e Manhoso]”.

O ministro Alexandre Padilha, das Relações Institucionais, “cantou de galo” e disse que “seria importante” que a sabatina do economista Gabriel Galípolo, para presidência do Banco Central, se desse na próxima semana. “Nem que ele [Padilha] viesse pedir, rebolando”, rebateu o senador Vanderlan Cardoso (PSD-GO), presidente da Comissão de Assuntos Econômicos (CAE), onde se dará a sabatina de Galípolo.

ATÉ TU, WAGNER?

Praticamente nome certo para relatar a indicação de Galípolo na CAE, o senador Jaques Wagner (PT-BA) considerou “temerário” realizar a sabatina antes das eleições municipais. “Não me arriscaria em plenário, porque teria que ter, pelo menos, 44, 45 pessoas [o Senador é composto de 81 senadores]. E muita gente falaria que gostaria de votar nele, mas não teria como estar aqui”, disse o líder governista. Outro baiano, Ângelo Coronel (PSD), chegou a pedir ao presidente da comissão para relatar a sabatina.

INÊS É MORTA!

Assessor Internacional do governo, o ex-ministro Celso Amorim classificou como “muito preocupante” a determinação judicial na Venezuela de prender Edmundo González, opositor do presidente Nicolás Maduro. Em entrevista à Agência Reuters, Celso Amorim disse que “não há como se negar que há uma escalada autoritária”, no país vizinho.

FALSA CONVOCAÇÃO

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) divulgou alerta para e-mails falsos de convocação de mesários para as eleições municipais de outubro. De acordo com a Justiça Eleitoral, a falsa convocação encaminha uma mensagem orientando o internauta a “entrar” em link que pede “atualização de dados cadastrais”. Não entre!

PENSE NISSO!

“No mato sem cachorro”: esse deveria ser o lema do Ministério das Relações Exteriores do governo Lula, ao menos pelos próximos dias; sem saída.

O presidente Lula e seu assessor internacional, Celso Amorim, levaram a respeitada diplomacia brasileira a passar vexame no episódio das eleições do ditador Nicolás Maduro, da Venezuela.

No dia a disputa [28 de julho], Amorim informou à imprensa e ao próprio presidente Lula que a situação estava “tranquila”, nas ruas de Caracas.

Agora, o Tribunal Supremo de Justiça (TSJ) determina a prisão do opositor de Maduro, Edmundo González, por “graves crimes”, entre eles conspiração e usurpação de funções.

E agora?

Agora, Celso Amorim diz que a situação na Venezuela do amigo [dele] Nicolás Maduro é “preocupante”.

Pense nisso!



