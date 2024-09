Lula diz que governo não tem candidato nem na Câmara nem no Senado

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

O SABONETE DE PILATOS

O presidente Lula da Silva (PT) sabe que poderá encontrar dificuldades de aprovação de medidas do governo - ao menos até fevereiro de 2025 - e por isso mesmo tem mandado recados a torto e a direito: “o presidente Lula não "O presidente Lula, o presidente do Brasil, não tem candidato à presidência da Câmara. A presidência da Câmara é da responsabilidade dos partidos políticos e dos deputados federais”, declarou à rádio Vitoriosa, de Uberlândia (MG).

TEMENDO REBELIÃO

Quando venceu a disputa, em 2022, Lula proibiu o PT de se meter nas escolhas de Arthur Lira (PP-AL), na Câmara dos Deputados e Rodrigo Pacheco (PSD-MG), no Senado. Agora, o petista quer distância de encrenca, embora tenha chegado aos ouvidos de integrantes do centrão que Lira e Lula já não fazem mais nenhum segredo de esconder que estão se encontrando mais do que em todos os meses anteriores do mandato. Arthur Lira quer ser ministro, Lula quer Lira por perto.

FOGO AMIGO

Uma nota divulgada pelo movimento “Me Too” confirmando ter recebido “denúncias de assédio sexual contra o ministro Silvio Almeida, dos Direitos Humanos” selam um pacto de silêncio no governo. De acordo com o movimento, as mulheres que denunciaram o ministro Silvio Almeida “foram atendidas por meio dos canais de atendimento da organização e receberam acolhimento psicológico e jurídico”. Com a palavra a Comissão de Ética Pública da Presidência da República.

TARDA E FALHA

Um ano e oito meses depois dos atos chamados de antidemocráticos de 8 de janeiro, e o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, absolveu um morador de rua de Brasília que visitava o acampamento na porta do QG do Exército “só pra fazer alimentação de graça”. Ao negar “qualquer” envolvimento de Wagner de Oliveira no quebra-quebra da Praça dos Três Poderes, o ministro dividiu a responsabilidade com a Procuradoria-Geral da República. “Inexiste qualquer elemento probatório que possa comprovar a prática dos crimes imputados” ao réu.

CACHORRADA

Disponibilização de veterinários nas empresas de transportes aéreos, espaço “suficientemente adequado” para transporte de animais de estimação na cabine, junto ao passageiro, são algumas das medidas que a Comissão de Direitos Humanos do Senado debateu antes de votar a Lei Joca, uma homenagem a um cão de morreu dentro de um avião quando a companhia aérea embarcou o animal para destino errado.

PET NÃO É BAGAGEM

Autora do pedido de audiência pública, a senadora Margareth Buzetti (PSD-MT) disse que sempre se incomoda quando nota a maneira com que “os pets são tratados. Eles não são bagagem. O pet é o amor da vida de alguém”, argumentou. A Anac (Agência Nacional de Aviação Civil) assegurou que é precisar haver “um transporte de animais mais seguro e mais acessível”.

PENSE NISSO!

Respeitando o princípio constitucional: “inciso 52 do artigo 5º” afirmando que “Ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória” é de se questionar por que o Palácio do Planalto não tornou pública nenhuma medida ou para defender o ministro Silvio Almeida?

Ou sua excelência se defende, prova sua inocência e responsabiliza criminalmente quem o está acusando ou ele deve ser apeado do cargo mais importante da Esplanada dos Ministério, quando o assunto é Direitos Humanos.