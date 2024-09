Oposição se organiza para derrotar candidato do Planalto na Câmara

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

CCJ adia para esta quarta, votação de relatório, concedendo perdão a baderneiros no 8/1. Sobrou manobra e faltou tempo para análise do relatório

BARBA, CABELO…

A oposição tripudiou dos governistas, nesta terça-feira (10), na Comissão de Constituição de Justiça (CCJ). Tirou deputado que não era de confiança, substituiu quem estava ausente, mesmo que estivesse usando uma conexão potente. Tudo para garantir a leitura do relatório do projeto de lei que anistia presos do 8 de Janeiro. Tudo de acordo com o regimento da Casa.

… E BIGODE

Minoria em todas as comissões, a bancada governista - contrária à anistia - acredita que após a leitura das 22 páginas do projeto do deputado Rodrigo Valadares (União Brasil-SE), pede vista - tempo para estudar a proposta de perdão dos crimes dos baderneiros que fizeram um quebra-quebra no Congresso Nacional, no Palácio do Planalto e no Supremo Tribunal Federal. A votação ficou para esta quarta-feira (11).

SEM CIÊNCIA

O Ministério de Portos e Aeroportos, de Silvio Costa Filho; e, o Ibama, subordinado a Marina Silva, “não se conversam”. Enquanto isso, obras de infraestrutura importantes ficam “travadas”. Em audiência pública no Senado, Dino Antunes, secretário Nacional de Hidrovias, disse que o maior desafio do ministério tem sido “dialogar com o pessoal do Ibama”.

Antunes deu como exemplo um certo “componente ideológico” e falta de cientificidade nos argumentos. “São manifestações sem métodos científicos”, argumentou. O ministério tenta executar serviços de drenagens em trechos do rio Paraguai, mas as obras “são barradas”.

NEM AÍ

Nenhum dos três candidatos mais cotados para disputar a presidência da Câmara, assinou o manifesto entregue ao Senado Federal, pedindo a abertura de processo de “impeachment” do ministro Alexandre de Moraes, do STF. Elmar Nascimento (União Brasil-BA), Hugo Motta (Republicanos-PB) e Antonio Brito (PSD-BA) têm mais com quê se preocupar.

BRIGA DE FOICE NORDESTINA

A disputa para escolha da mesa diretora acontece em 3 de fevereiro de 2025. Caso venham a sentir que separados não têm chance, os dois baianos se unirão para derrotar o paraibano. Na semana passada, Hugo Mota esteve com o presidente Lula. Hoje será a vez de Elmar Nascimento.

‘COM ZELO’

O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG) prometeu analisar “com zelo” e “com muita prudência” o pedido de “impeachment” do ministro Alexandre de Moraes. Dos 25 deputados da bancada de Pernambuco, na Câmara, cinco assinaram o manifesto: André Ferreira, Coronel Meira, Fernando Rodolfo, Michele Collins e Pastor Eurico. A não ser Michele Collins que é do PP, o demais são do PL.

FÉRIAS REPARADORAS

A ministra Anielle Franco, da Igualdade Racial está de férias. O presidente Lula autorizou descanso da auxiliar até sexta-feira (13). Pivô da crise que culminou com a demissão de Silvio Almeida, do Ministério dos Direitos Humanos, Anielle Franco divulgou carta, no fim de semana passado, agradecendo “a todas as manifestações de apoio e solidariedade”.

CALCULADORA NA MÃO

- Veja se está certo meu cálculo? Pergunta Zenilda [nome fictício], uma pernambucana de Abreu e Lima, responsável pela limpeza do tapete azul, no saguão principal do Senado Federal.

Ela tinha ouvido “na rádio” que a União terá de indenizar o casal Bolsonaro [Michelle e Jair] por injúria e difamação no episódio em que o atual presidente custou a família que recém tinha saído do Palácio da Alvorada. “Levou tudo”, disse Lula.

Pelos cálculos de Zenilda, cada brasileiro terá de arcar, portanto, com R$ 0,000070555032926. “Meu Deus, não é nada”, resume a servente.

PENSE NISSO!

Ainda que a Advocacia-Geral da União (AGU) informe que “necessariamente terá de recorrer” da decisão do juiz federal Diego Câmara que condenou a União a pagar multa de R$ 15 mil ao ex-presidente Jair Bolsonaro e à ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro e a pergunta de uma amiga de “Zenilda”, foi pertinente: “por que nós temos de pagar e não ele que disse mentiras do ex-presidente”.

A decisão do juiz leva em consideração que “a ação caluniosa” de Lula, dizendo que o casal Bolsonaro tinha levado os móveis do Palácio da Alvorada “foi crime” cometido “em função do mandato”. Sobrará para todos os brasileiros.

Aliás, eu tenho dito diariamente no Passando a Limpo, na Rádio Jornal [das 8h00 às 9h30] que não faz sentido usar o Palácio da Alvorada para residência presidencial. O presidente e seus dependentes que morem na granja do Torto, importante chácara urbana, onde morava, por exemplo, o então presidente João Figueiredo.

O Alvorada seria usado como museu, solenidades oficiais e espaço cultural. Seria muito mais útil.

Pense nisso!