Perdido, sem ação para conter queimadas, governo quer apelar para recrutas

ORDEM UNIDA

Enquanto o governo federal encontra-se perdido, sem ação eficaz para enfrentar as queimadas em todo o país, o presidente Lula da Silva (PT) antecipou já ter conversado com o comandante do Exército, general Tomás Paiva, para que os recrutas sejam capacitados a fim de atuarem como brigadistas. “A gente vai poder prepará-los e torná-los profissionais de combate à questão climática”, disse.

VOLTA DO HORÁRIO DE VERÃO

Embora assegure que “não vai faltar energia” elétrica, o vice-presidente, Geraldo Alckmin, antecipou um estudo do governo federal para a implantação do horário de verão, como “uma boa alternativa”, segundo ele. “Não vai faltar energia, mas nós precisamos todos ajudar. Horário de verão pode ser uma boa alternativa para você poupar energia”, argumentou. Como em anos anteriores, o Nordeste estará excluído da medida que deve durar de outubro a fevereiro.

HAPPY BIRTHDAY!

O deputado Hugo Motta (Republicanos-PB) ganhou de presente de aniversário um apoio de peso à candidatura à presidência da Câmara: Arthur Lira (PP-AL). O atual presidente reuniu lideranças partidárias em um restaurante de Brasília, comeram filé, peixe à dorê, mousse de maracujá. Lira - embora tenha pedido reserva - disse que Hugo Motta será seu candidato.

REGIME ‘BRABO’

Presente ao encontro, o deputado Renildo Calheiros (PCdoB-PE) disse que “passou longe da sobremesa “mas lhe garanto que tomei um café em cápsula para prestigiar o Café & Conversa”, quadro das rádios Jornal e JCFM.

FORTE ALIANÇA

O mesmo Arthur Lira que hoje incensa Hugo Motta, em julho, “morria” de amores por Elmar Nascimento (União Brasil-BA). Sentindo-se preterido do importante padrinho, Nascimento foi bater à porta do presidente nacional do PSD, Gilberto Kassab. O argumento é de que se Antonio Brito (PSD-BA) desistir da disputa e juntos atraírem o PL, partido do ex-presidente Jair Bolsonaro, terão chance de derrotar o candidato governista.

CAFÉ DE AÇAÍ

Em conversa reservada com a coluna, um deputado do Amazonas disse que Arthur Lira é mais falso que café de açaí. “Aquilo não é café”, argumentou. Nos gabinetes de parlamentares do Norte, virou moda encontrar o produto sendo servido como se café fosse.

PRIMEIRA-DAMA, ZÉ GOTINHA

O presidente Lula e a ministra da Saúde, Nísia Trindade, entregaram ao senador Humberto Costa (PT-PE), a medalha do mérito Oswaldo Cruz. Em seu discurso, o presidente disse que faltou compaixão ao Congresso Nacional a derrubar a CPMF (Contribuição Provisória sobre Movimentação Financeira). “Ao tirarem R$ 40 bilhões da saúde pública faltou compaixão desses políticos com as camadas mais pobres da população”, disse.

Foram agraciados, também com a medalha a primeira-dama, Rosângela Lula da Silva, a atriz Xuxa Meneghel, Atila Tamarinho, pesquisador de microorganismos, entre outros. Instituições como o Unicef e a Organização Pan-americana da Saúde

‘SALVAMOS VIDAS’

À coluna, o senador Humberto Costa, disse que a medalha é “motivo de alegria”. Integrante da CPI da Covid, Humberto Costa afirmou não ter dúvida de que seu trabalho “ajudou a salvar vidas quando pressionou o governo (Jair Bolsonaro-PL) a comprar vacinas. Vencemos muitas batalhas”, resume.

XUXA COM MEDO?

Xuxa alegou que estava gravando programa de TV para não comparecer à solenidade. Mas a piada que se ouviu no comitê de Imprensa foi de que a apresentadora não veio a Brasília com receio de que o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, confiscasse os seus “xis”, assim como fez com o empresário Elon Musk

PENSE NISSO!

A ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, já culpou a falta de atenção do “governo que nos sucedeu”, fazendo referência à gestão de Jair Bolsonaro (PL); disse que “as ocupações irregulares”, os “garimpos ilegais” e a “expansão desenfreada do agronegócio”, são parte “importante” dos fatores que levam ao aumento número de focos de incêndios. Só não assumiu a culpa que lhe cabe “nesse latifúndio”.

“Tudo que precisava ser feito, a gente tá fazendo. Agora é preciso que a gente entre em uma lógica de a sociedade também se responsabilizar. Não tem como você dizer: 'As pessoas estão livres para tocar fogo e aí governo federal que apague, o governo estadual que apague, os proprietários que apaguem.’

Está mais que na hora de sua excelência assumir que o atual governo já tem um ano e nove meses de mandato.

Pelo visto a ministra estava ocupada buscando culpados em vez de apresentar um plano de combate às queimadas.

Pense nisso!