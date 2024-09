Horário de verão é "realidade urgente", diz ministro

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

REALIDADE URGENTE

O ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, disse que vai apresentar ao presidente Lula da Silva (PT) proposta para que seja adotado o horário de verão que, a partir de agora, “passa a ser uma realidade muito premente”. Em entrevista à rádio Itatiaia, Silveira afirmou que o país enfrenta “a pior escassez hídrica dos últimos 93 anos” e, para não fugir ao “script” do governo Lula, disse que houve “irresponsabilidade do governo anterior [Jair Bolsonaro-PL) que pôs fim ao horário de verão sem uma análise técnica”, acusou.

PAVIO CURTO

De um assessor próximo do presidente Lula, que já trabalhou com o comunicador e candidato à prefeitura de São Paulo (SP) José Luiz Datena (PSDB): “o homem [Datena] é pavio curto.

SANGUE DE BARATA

Mas, o delegado Victor Leite, da Polícia Civil de Pernambuco, disse ao “Balanço de Notícias” da Rádio Jornal que “o candidato Datena reagiu [atirando uma cadeira no candidato Pablo Marçal] assim como quando é confrontado com uma situação grave”. Segundo o delegado, “uma pessoa emocionalmente madura sabe que não pode reagir a todas as provocações que enfrente no dia a dia”, afirmou.

‘DATA CADEIRADA’

Especialistas em campanhas eleitorais e também em pesquisas, ouvidos pela coluna, apontam que a cadeirada de Datena em Pablo Marçal “tende” a beneficiar a vítima. No caso, o candidato do PRTB até por sua questionável estética de agir como se estivesse sempre dando lição de moral como fazem os bons “coaches”.

OMISSÃO CONGRESSUAL

Submergidos em campanhas municipais e na sucessão das mesas diretoras da Câmara e do Senado, muitos parlamentares sequer esboçam qualquer preocupação com os incêndios que literalmente queimam o país.

ESFORÇO CONCENTRADO

O vice-presidente da Comissão Mista sobre Mudanças Climáticas, senador Humberto Costa (PT-PE), disse ao programa “Passando a Limpo” da Rádio Jornal “seria importante” que os presidentes das duas Casas - deputado Arthur Lira (PP-AL) e senador Rodrigo Pacheco (PSD-MG) “fizessem uma convocação extra” para que deputados e senadores debatessem a situação climática do país e votassem medidas emergenciais. É de Humberto Costa projeto de lei que aumenta a pena de grupos de pessoas “envolvidas em ações criminosas em áreas florestais”.

UM BASTA À CENSURA

O Instituto de Ciência Política da Universidade de Brasília (UnB) cancelou um curso que seria ministrado pelo professor Jorge Gordin, da Universidade Hebraica de Jerusalém, alegando que era necessário “garantir a segurança da comunidade universitária”. O vexame foi causado por pressão do Diretório Central dos Estudantes e do Comitê de Solidariedade ao Povo Palestino, os mesmos que tecem loas aos terroristas do grupo Hamas.

PENSE NISSO!

Quando será que os governos vão parar de simplesmente justificar as próprias negligências acusando os mandatários anteriores?

Em janeiro de 2003, quando o presidente Lula assumiu o seu primeiro mandato, os “marqueteiros” chegaram no ouvido do companheiro e cunharam duas expressões: “nunca antes na história deste país” e “herança maldita”.

Passaram-se os anos, Lula e seus ministros - Marina Silva, do Meio Ambiente e Alexandre Silveira, de Minas e Energia - repetem a mesma ladainha. Nesta segunda-feira, Silveira disse que o Brasil não viverá “crise energética”, mas culpou o governo Bolsonaro de cometer “irresponsabilidade”, acabando com a medida, “sem discutir políticas públicas”.

Sem me imiscuir na gestão de Jair Bolsonaro (PL), mas a pergunta ao atual governo é: por que será que em 2023 Lula e Silveira não ressuscitaram o horário de verão?

Enquanto isso, a capital federal está há 146 dias sem aparar uma gota de chuva.

A omissão dos gestores federais é gritante.



Pense nisso!