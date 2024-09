Presidente Lula chama de "ações criminosas" as queimadas que afetam o meio ambiente

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Pelo tamanho do espanto dos chefes dos três Poderes: Legislativo, Judiciário e Executivo, é como se as autoridades não estivessem no poder há anos

CHAMA OS BOMBEIROS

Sem nenhuma informação checada e confirmada, o presidente Lula da Silva (PT) fez chegar aos ouvidos do governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha (MDB), que ao sobrevoar, no domingo (15), o Parque Nacional de Brasília - que arde faz uma semana - teria percebido que havia poucos bombeiros apagando o incêndio.

CRÍTICAS INFUNDADAS

Assim como foi feita a crítica “infundada”, segundo fontes do Governo do Distrito Federal, o Palácio do Buriti, sede do GDF, informou, “extraoficialmente”, que todo o contingente da corporação está disponível para apagar “não somente o incêndio do parque”, mas outros 55 focos de queimadas no quadrante do Distrito Federal [5.761km²].

SEMIABERTO, MAS CORRUPTO

Sabe aquela corrupção endêmica que tomou conta da Petrobras, e que muita gente graúda diz que não ocorreu? Pois pelo menos para o ex-deputado Aníbal Gomes (PSDB-CE) aconteceu: lhe custou 13 anos de xilindró e ele embolsou cerca R$ 3 milhões. Uma parte já foi devolvida. Nesta terça-feira (17) ele ganhou o benefício do semiaberto. Vai ficar em casa, usando tornozeleira eletrônica, sem mandato e R$ 3 milhões mais pobre.

ORGULHO DE SER DA VÁRZEA

Theo Zimmerlle, jovem cientista, orientado pelo professor Leonardo Santos, defende na 9ª Febic (Feira Brasileira de Iniciação Científica), o uso da Moringa oleifera lamarck, planta típica da Mata Atlântica, que tem a capacidade de purificação da água. O projeto vendo sendo devolvido em parceria de outro jovem cientista Antonio Guido. A feira científica acontece em Pomerode (SC). O bairro da Várzea está na torcida dos cientistas. A coluna, também!

DUPLEX CONFORTÁVEL

Vendo que não conseguia fazer sucesso com seu protesto de dormir no Plenário do Senado, Marcos Do Val (Podemos-ES) agora está dormindo no próprio gabinete. O senador tem direito a apartamento funcional, mas justifica que não vai dormir no aconchego do lar porque não tem dinheiro para pagar despesas domésticas.

NO VERMELHO

Por descumprir ordens do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, de não usar as redes sociais, Do Val foi multado em R$ 50 milhões.

SÓ UMA PERGUNTINHA

Quem é que “sopra” no ouvido de Moraes? Com que régua o ministro do STF mede o valor das multas? Milhões de um lado, milhões de outro. Qual é mesmo o critério de sua excelência?

FOGO NO CANAVIAL

Está sobre a mesa do ministro da Agricultura, Carlos Bávaro, estudo da Federação da Agricultura de São Paulo, apontando que mais de 400 mil hectares de cana-de-açúcar já foram queimados, nessa onda de incêndios que varre o país, e que “certamente” afetará a oferta de produtos derivados, como a cachaça, por exemplo.

TOCA RAUL!

“Derramar cachaça em automóvel

É a coisa mais sem graça

De que eu já ouvi falar”.

A letra do argentino Oscar Rasmussen (1950-2018) inquieta tanto os “cachaceiros” de plantão com aqueles que preferem o etanol como combustível.

“Eu gastei o pouco que eu tinha

Mas plantei aquela cana

Que o senhor me encomendou”.

PENSE NISSO!

Quem chegasse ontem ao Palácio do Planalto, bem no finzinho da tarde, e pedisse para participar da reunião com os chefes do três Poderes da República: Lula da Silva (PT), chefe do Executivo; Luís Roberto Barroso, chefe do Judiciário; e o deputado Arthur Lira (PP-AL) e o senador Rodrigo Pacheco (PSD-MG), chefes do Legislativo, ficaria de lábios rachados de tanta conversa sem rumo.

Eles falavam de uma onda de “incêndios quase todos criminosos”, de um governo que não está “100% preparado” e um Judiciário “que precisa ser mais ágil”.

É como se todos eles tivessem chegado ao Planeta Terra, vindos de outra galáxia. Não sabiam de nada. Como se estivessem começado da estaca zero.

Lula está há mais de 20 meses no Planalto, Pacheco e Lira estão completando quase quatro anos à frente das respectivas Casas Legislativas, e Barroso há exatamente um ano à frente da mais alta corte de justiça do país.

É muita desfaçatez!



Pense nisso!