Pente-fino nos programas sociais do governo ainda não saiu do papel

O GUARDIÃO DA DEMOCRACIA

Toda vez que um ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) diz que a Corte de Justiça é guardiã da Constituição Federal, um “Cardeal-do-Nordeste”, popularmente conhecido como galo-de-campina, entra na mira da peteca [também chamada de baladeira] de um menino caçador de passarinho.

‘EVITAR O FIM DO MUNDO’

“Eu não estou inventando nada”, justificou o ministro Flávio Dino, do STF, “estamos apenas trabalhando para evitar o fim do mundo”, completou o ex-deputado federal, ex-governador, ex-senador, ex-ministro da Justiça, com a experiência de quem já esteve do “outro lado do balcão.” Dino estava justificando aos governadores de estado que a situação do país, diante das queimadas e da crise hídrica, é como se “estivéssemos em uma guerra”. O ministro lembrou que “nunca viu, na história dos povos, alguém parar uma guerra por teto fiscal”, ao comentar a medida provisória liberando R$ 514 milhões para enfrentar a “guerra”, resultado de uma de suas decisões monocráticas.

BAIXOU O CAETANO VELOSO

Ao comentar com a coluna, os argumentos de Flávio Dino, um governador de oposição disse que não se conteve. “Na hora eu só pensei numa grande figura pousando sobre nossos escombros e cantando a música, acho que é de Zé Ramalho [mas que na verdade, é a música “Um Índio” de Caetano Veloso].

“E aquilo que nesse momento se revelará aos povos

Surpreenderá a todos não por ser exótico

Mas pelo fato de poder ter sempre estado oculto

Quando terá sido o óbvio.”

FAÇA O QUE EU PREGO…

… mas não o que faço. A Polícia Federal está identificando quem “burlou” as determinações do ministro do STF, Alexandre de Moraes, quando bloqueou o “X”. Na quarta-feira (18) um grupo de intelectuais defendeu a censura imposta à plataforma, mas a maioria deles continuou usando suas contas.

O APITO DO TREM

Começou a contagem regressiva para se ouvir o barulho das máquinas puxando seus obedientes vagões entre o tórrido sertão de Salgueiro e o movimentado porto de Suape, no litoral de Pernambuco. A Infra S/A iniciou a elaboração do projeto de engenharia para construção dos 239km do trecho pernambucano da Transnordestina.

Em meados de janeiro de 2025, a empresa já terá em mãos o projeto de engenharia para os primeiros 55km. O próximo passo é o processo de licitação. A boa notícia é que o trem começa a trafegar em 2029.

PENSE NISSO!

- Meu irmão, me cobre depois, mas nós vamos passar o pente-fino. Já estamos fazendo isso. Disse certa vez, já neste ano, o ministro Wellington Dias, do Desenvolvimento e Assistência Social.

Promessa de político é sempre recomendável que se coloque o pé esquerdo [no caso dos canhotos] atrás.

Passados oito meses daquela promessa, e até aqui o ministério não apresentou nem o pente muito menos o resultado dessa “operação”.

Agora, o presidente Lula da Silva (PT) prometeu “acabar com a invisibilidade do povo pobre”.

Folheando as milhares de páginas do Orçamento da União o que se constata é que o governo federal projeta cortar R$ 2,3 bilhões do programa.

Pense nisso!