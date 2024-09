Sem debater com educadores, governo quer abolir celular na sala de aula

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

ELAS POR ELAS

Anielle Franco, ministra da Igualdade Racial, divulgou nas redes sociais uma foto ao lado da nova ministra dos Direitos Humanos, Macaé Evaristo, ressaltando “a trajetória dela na luta pela inclusão racial” e afirmando que Macaé “chega para fortalecer elos que valorizam essas causas em defesa das mulheres”. A nova ministra assume o cargo para substituir Silvio Almeida após a organização de defesa das mulheres, Me Too Brasil, receber “inúmeras” denúncias de assédio, incluindo da própria Anielle Franco. Silvio Almeida nega.

BISPOS CONTRA CRIMES AMBIENTAIS

A Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB) divulgou nota, nesta sexta-feira (20), cobrando das autoridades “intervenções rápidas” contra a crise hídrica e o aumento do número de queimadas. “Urgem, dos poderes públicos, intervenções rápidas, eficazes e estruturadas para enfrentar os eventos climáticos e garantir (…) punição aos culpados e investimentos em prol de políticas ambientais”, diz o documento da Igreja Católica.

TARCÍSIO, O ANTI-LULA

A polarização do presidente Lula da Silva (PT) com o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), alimentada pelos petista, não colou em São Paulo (SP) e o governador paulista, Tarcísio Gomes de Freitas (Republicanos), é uma das poucas forças que emergem na campanha eleitoral capaz de ser o anti-lulismo no mais rico estado da Federação.

INCOMODADO

Em reservadas conversas, Lula tem dito a aliados do Congresso Nacional que no segundo turno vai se mudar “de mala e cuia” para aparecer mais vezes ao lado do candidato do Psol, deputado Guilherme Boulos, já sabendo que Ricardo Nunes (MDB) estará sempre a tiracolo com governador. 2026 é logo ali.

URGENTE RETRATAÇÃO

Em contato com a coluna, a Associação Nacional dos Servidores Especialistas em Meio Ambiente exigiu “imediata retratação” da senadora Damares Alves (Republicanos-DF) por suas declarações na tribuna do Senado, denunciando que os servidores estariam ateando “fogo no mato de forma proposital”. Segundo a entidade, “as acusações não têm qualquer respaldo técnico ou científico e desconsideram as práticas legítimas e controladas, como as queimas prescritas, realizadas de forma responsável pelos brigadistas”. Damares não apresentou provas da denúncia que fez.

ARBITRAGEM E ADVOCACIA PÚBLICA

Recife será sede de debate do uso da arbitragem como método de resolução de conflitos envolvendo o setor público no Brasil. O presidente do Centro de Arbitragem e Mediação da Câmara de Comércio Brasil-Canadá, Rodrigo Garcia, ressalta que a iniciativa “surge como um fórum dedicado a abordar essas questões, adotando uma perspectiva pública, como a do narrador, para enfrentar os desafios dessa dualidade”. O encontro será na quinta-feira (26), no Instituto Luiz Mario Moutinho, na Ilha do Leite.

PENSE NISSO!

Chocalho do rabo do gato: nem preciso recorrer ao ditado popular, mas a iniciativa do ministro da Educação, Camilo Santana, pedagogicamente não é de todo ruim, mas em um país onde educadores são emeaçados por estudantes valentões por motivos menos nobres, imagine quando o professor disser que o aluno tem que desligar o celular.

“Nós temos conversado muito com o presidente Lula e o tema será levado ao Congresso por meio de projeto de lei”, confidenciou o ministro a uma senadora governista.

Ao que se sabe, Lula e Camilo são pouco letrados quando o assunto é sala de aula. Prudente seria se especialistas em educação fossem ouvidos sobre o estudante portar ou não um smartphone dentro da sala de aula.

É recomendável, da mesma forma, reconhecer que a tecnologia aliada a métodos educacionais eficientes não chega a ser um grave problema.

Pense nisso!