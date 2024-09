Primeira-dama diz em Nova York que incêndios são "ações terroristas"

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

ERA SÓ O QUE FALTAVA

Houve uma época em que movimentos sociais e pastorais da Igreja Católica ganhavam o mundo e não perdiam uma oportunidade para, sob os holofotes, falarem mal do Brasil.

A PROFECIA DA CATÁSTROFE

Alguns desses grupos afirmavam, com a certeza matemática de Isaac Newton (1643-1727), que 12 milhões de trabalhadores rurais sem terra amargavam “com a falta de esperança por um pedaço de terra”. Outros expressavam números pouco confiáveis sobre as populações moradoras de rua. Ninguém nunca fez um censo nem de quantos eram mesmo os agricultores sem terra nem a quantidade dos que estavam sob o relento.

‘HERANÇA MALDITA’

Agora, é a vez da primeira-dama, Rosângela Lula da Silva, pegar uma 1ª classe, desembarque em Nova York, participar do Fórum de Líderes Globais [é isso mesmo que você está lendo] e dizer que “governos empenhados em defender o meio ambiente são o principal alvo” de grupos criminosos.

Sem nenhum indício de cientificidade, Rosângela Lula afirmou que o governo do marido dela, Lula da Silva (PT), tem se empenhado para conter as queimadas, sustentando que “não há esforço humano que consiga controlar os incêndios” se algumas pessoas “não pararem de colocar fogo”.

SILÊNCIO!

A representante brasileiro não teceu um comentário sequer sobre os cortes da verba destinada a órgãos ambientais. Parece pouco mais após o Congresso Nacional “garantir” recursos da ordem de R$ 144 milhões em 2023. Neste ano, o Poder Executivo destinou somente R$ 107 milhões.

TIREM AS MÃOS DO MEU ‘X’

Usuário contumaz da plataforma, o presidente do Supremo Tribunal Federal, Luís Roberto Barroso, disse que a rede de Elon Musk “será bem-vinda de volta” desde que cumpra as determinações judiciais. Segundo Barroso, o ideal é que “se o X, como qualquer empresa, tiver representação no Brasil e disposição de cumprir a legislação brasileira e as ordens da justiça brasileira, será bem-vindo de volta”.

CARAS DE PAU

“Até o presente momento” 36 candidatos a cargos eletivos municipais foram presos pela Polícia Federal. A maioria dos infratores - que buscava um mandato na expectativa de escapar da justiça comum - era de devedores de pensão alimentícia, corrupção, porte ilegal de arma de fogo e tráfico de drogas. Dois deles participaram do quebra-quebra de 8 de janeiro de 2023, na praça dos Três Poderes.

PENSE NISSO!

Não duvido que uma ou outra queimada tenha sido de origem propositada, mas pelo que se percebe visitando o Cerrado do Centro-Oeste, os incontáveis focos de incêndio parecem mais um emaranhado de falta de ação governamental, despreparo de alguns agricultores e o clima que realmente está seco.

E aí, quando o atual governo, que já está aboletado no Palácio do Planalto há mais de um ano e oito meses, tira da “cartola” o projeto para criação da autoridade climática, assina atestado de autoridade incompetente.

Órgãos o governo tem de sobra, regras e normas não lhe faltam, mas cadê a gestão?

Pense nisso!