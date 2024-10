R$ 3 bi do Bolsa Família foram gastos, só em agosto, nas casas de aposta

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

SEM SURPRESA

O presidente Lula da Silva (PT) defendeu na ONU um pacto mundial para enfrentar a fome, advogou em favor dos países africanos que precisam de “um refresco” para pagarem suas dívidas e disse que é preciso que haja “uma governança” que regulamente a inteligência artificial. Lula jogou no limbo de seus discursos a responsabilidade sobre as queimadas no Brasil: “Incêndios florestais se alastraram pelo país e já devoraram 5 milhões de hectares apenas no mês de agosto. O meu governo não terceiriza responsabilidades nem abdica da sua soberania”, afirmou.

‘LÍDER MUNDIAL’

Em contato com a coluna, o deputado federal Carlos Veras (PT) destaca que Lula “trouxe o Brasil de volta ao centro do debate global”, por ter dado “prioridade máxima à luta contra a fome”.

Carlos Veras também ressaltou que a crítica do presidente brasileiro “à desigualdade econômica e seu apelo por uma cooperação internacional justa mostram um compromisso inabalável com um mundo mais justo e igualitário”, lembrou.

TORRANDO BOLSA FAMÍLIA

O principal programa do governo federal, que tem por objetivo “enfrentar problemas para combater as desigualdades sociais”, tem sido usado para abastecer os rechonchudos cofres das casas de apostas, também conhecidas como bets.

VÍCIO DESCONTROLADO

O presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, entregou relatório ao Senado Federal com a estarrecedora informação: “A correlação entre pessoas que recebem o Bolsa Família e o aumento das apostas tem sido bastante grande”, disse.

3 BILHÕES EM APOSTAS

Ainda conforme o documento, beneficiários de programas sociais transferiram por pix, “algo em torno de R$ 3 bilhões,” para empresas de apostas esportivas. A coluna vem cobrando do ministro Wellington Dias, Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome o tal do pente-fino que seria feito no Bolsa Família. Sua excelência pode, agora, bater à porta do Banco Central, pegar o relatório e excluir apostadores do programa.

GREEPEACE TIRA DO SÉRIO

Ambientalistas interromperam, no Rio de Janeiro, palestra do secretário-geral da Opep (Organização dos Países Exportadores de Petróleo), Haytham Al Ghais. Enquanto o kuwaitiano argumentava que “é fantasia achar que o mundo vai eliminar o petróleo”, ativistas interromperam a palestra com um cartaz onde se lia: “Transição energética justa”. Nisso a luz do auditório foi desligada. No dia anterior, em Nova York, o presidente Lula se encontrou com a alta cúpula da Shell.

PENSE NISSO!

As últimas intifadas mostraram que a resistência dos palestinos contra as forças armadas de Israel tiveram pouco efeito, como se recorresse à parábola bíblica de David contra Golias, conforme está no 1º Livro de Samuel.

Na ONU, com a visibilidade mundial que um evento como a Assembleia Geral pode dar, a primeira-dama do Brasil, Rosângela Lula da Silva, vestiu um casaco palestino. E bateu palmas quando o marido estava na tribuna e, antes de saudar as delegações internacionais, fez um afago “particular à delegação palestina”, chefiada por Mahmmoud Abbas, presidente da Autoridade Palestina.

A intifada da primeira-dama tem menos efeito do que a revolução popular dos palestinos.

Pense nisso!