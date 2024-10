Lula deixa campanhas municipais para segundo turno

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Mas essa atitude do presidente tem irritado aliados. Alguns deles, como Guilherme Boulos (Psol), esperavam ter Lula no palanque já no primeiro turno

ATÉ TU, BOULOS?

O deputado federal Guilherme Boulos (Psol-SP) disse cobras e lagartos à direção do partido, quando soube que o presidente Lula da Silva (PT) desistiu de ir a São Paulo cumprir uma série de compromissos já agendados com o candidato e a militância.

POR OUTRO LADO

No PT, a orientação é minimizar as críticas de Boulos e reforçar o compromisso de que no segundo turno Lula terá mais flexibilidade para deslocamentos. No primeiro havia muitos pedidos e o petista decidiu não priorizar nenhum deles, agora, na reta final da campanha.

É DANDO QUE SE RECEBE

Já no PSB a conversa é outra. A candidata socialista Tábata Amaral (PSB-SP) tem evitado cravar apoio a Boulos caso ela não chegue ao segundo turno, como apontam as pesquisas. O PT vai cobrar do presidente do partido, Carlos Siqueira, um acordo celebrado entre as duas legendas que prevê apoio recíproco onde os dois partidos não estiverem em disputa direta.

SEM SOS

O Ministério das Relações Exteriores não pretende montar nenhum esquema para trazer de volta brasileiros que estejam no Líbano, que sofre intensos bombardeiros de Israel.

AEROPORTO ABERTO

O argumento da diplomacia brasileira é que “até aqui” o aeroporto Rafic Hariri, em Beirute, funciona normalmente, e que quem quiser deixar o país que utilize voos comerciais.

PAGANDO BOLETOS

R$ 1,3 bilhão foi o total desembolsado pelo governo brasileiro para quitar os “boletos” com a Organização das Nações Unidas (ONU) e seus organismos multilaterais.

DIREITO DE VOTO

Com isso o país está em dia, zera as pendências e entra na lista dos bons pagadores. “O Brasil passa a integrar grupo seleto de países que estão plenamente em dia com suas obrigações financeiras (…) A quitação dos compromissos reflete o sólido apoio do país aos mandatos da ONU e ao multilateralismo”, conforme nota do governo.

CRTL+C

Presidente do Supremo Tribunal Federal (STF) e do Conselho Nacional de Justiça, o ministro Luís Roberto Barroso defendeu “regulamentação do uso da inteligência artificial (IA) no sistema judicial”, para desafogar a Justiça que conta só no STF mais de 90 mil ações em tramitação. “Para nós, a IA é uma questão de sobrevivência para o funcionamento adequado do Judiciário, produzindo decisões a tempo e a hora”, argumentou.

VAI TER SHOW, LINDO!

Até que a Justiça se decida se deixa soltou ou se prende o sertanejo Gusttavo Lima, a organização do seu show em Brasília (12 de outubro) já até conhece minha voz: “oi querido, tá ansioso, não é? Vai ter show, lindo!” É esperar pelos desdobramentos. Tem muita gente inquieta no Congresso Nacional.

PENSE NISSO!

Assim como no parachoque do caminhão que vi fim de semana, quando estava indo a Goiânia (GO), torrar café, o presidente Lula poderia “dormir sem essa”.

O presidente da França, Emmanuel Macron, e o primeiro-ministro do Reino Unido, Keir Starmer, apoiaram o pleito do governo brasileiro que defende reformar a estrutura “arcaica” da ONU e abrir o Conselho de Segurança das Nações Unidos. Atualmente, têm assento permanente Estados Unidos, Rússia, China, França e Reino Unido.

Segundo Macron, “essa mudança tornaria a ONU mais eficiente”. Na proposta do francês, Alemanha, Japão e Brasil seriam os novos membros.

Firulas diplomáticas mostram que “reformar a ONU” não é assunto que está no radar das autoridades e bater nessa tecla é perda de tempo. Ou, como estava escrito no caminhão: “Me Engana que eu Gosto”

Pense nisso!