Itamaraty "monitora situação no Líbano". Não há plano para repatriar brasileiros

A pergunta que não quer calar, por esses dias em Brasília: por que será que um deputado federal disputaria um cargo de vereador no interior do país?

ANTENADO

O Ministério das Relações Exteriores tem informações “seguras” vindas da embaixada em Beirute que o confronto de Israel com o grupo terrorista Hezbollah ainda não motivou pedidos de brasileiros no Líbano sem condições de retornar ao Brasil. “Vamos monitorar”, disse uma fonte diplomática à coluna.

POR QUE SERÁ?

São sete deputados federais que decidiram disputar a uma vaga de vereador. A coluna conversou com dois deles, Eliza Virginia (PP-PB) que disputa uma cadeira em João Pessoa e Priscila Costa (PL-CE), de olho na Câmara Municipal de Fortaleza. Elas disseram que é “para sentir o clima” eleitoral, “medir” o potencial de votos e “redirecionar a campanha eleitoral daqui a dois anos. Estão disputando, também, Daniel José (Podemos-SP), para vereador na capital paulista; Jones Moura (PSD-RJ), na capital fluminense; Luíz Antonio Corrêa (PP-RJ), que quer ser vereador em Valença, no interior do estado; Carla Ayres (PT-SC), “antenada” pela disputa em Florianópolis; e, Nitinho (PSD-SE) que pede votos para ser vereador na capital de Sergipe.

REVALORIZAR OS DIREITOS HUMANOS

A posse de Macaé Evaristo à frente do Ministério dos Direitos Humanos marca um estilo mais despojado, menos pomposo como era seu antecessor, Silvio Almeida - demitido por acusações de assédio moral e sexual. “A palavra direitos humanosparece não fazer sentido nenhum: o segmento da sociedade de mulheresempobrecidas, negras, chefes de família, que são o maior recorte da nossapopulação”, disse a nova ministra.

UM POEMA NO PLANALTO

Prima da nova ministra, a escritora Conceição Evaristo valeu-se de uma poesia que versa sobre mulheres negras, para “abrilhantar” a solenidade. “A voz deminha avó ecoou obediência aos brancos, donos de tudo. A voz de minha mãeecoou baixinho revolta. Na voz de minha filha, o eco de vida e liberdade”,declamou.

UM COCO TRAVA LÍNGUA

Leia rapidamente:

“Mulher maldosa, Madalena, macumbeba,

maniçoba, manipepa, manguito, mero e mangar

Melão maduro, morcego, mosqueiro e muro

Mofino, medo e monturo, mamoeiro e miramar”.

Eu também tentei, mas esbarrei na primeira estrofe de “Coco do M” de Jacinto Silva (1933-2001) e Zé do Brejo (1953-2013). Só que com Khrystal a coisa é diferente. Sotaque potiguar, inquietação de pesquisadores e apaixonada pelo coco, “gênero musical que abracei desde cedo”, a artista diz que não tem receios de inovar “como colocar guitarras pesadas dialogando com a rabeca”. Mais sobre esta conversa, recomendo acessar à página da radiojornal.com.br e clicar na aba dos ‘podcasts’. É a dica do Café & Conversa para este fim de semana.

Khrystal, cantora de coco - Ian Rassari

PENSE NISSO!

Faltando oito dias para as eleições municipais, e eu lembro de ter escutado uma reportagem de Berg Santos, da Rádio Jornal Caruaru, conversando com a atleta paralímpica, Carol Santiago, que conquistou três ouros em Paris.

Na conversa com nosso repórter, Carol destacou a importância das parcerias e principalmente do Icia (Instituto do Câncer Infantil do Agreste), quando me recordei que a maioria dos eleitores do Recife respondeu que a honestidade dos candidatos é imprescindível, embora esse atributo já esteve mais em alta, no passado.

Como de resto, em algumas cidades do país, o eleitorado quer um tocador de obras, ninguém fala, mas é como se houvesse a ressurreição da máxima: “rouba, mas faz!”

Maria Carolina Santiago, como boa parte dos nossos atletas, medalhistas ou não, sabe como é difícil fazer parcerias com o poder publico. E mais, como é uma atividade quase que olímpica andar nas nossas cidades para quem se utiliza de uma bengala, uma cadeira de rodas, ou até mesmo uma muleta.

Pense nisso!