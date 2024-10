"Troica" com Lula empaca e Brasília não encontra solução negociada para Venezuela

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Apoio do presidente Lula a candidaturas petistas e de partidos aliados ficou aquém do esperado. Mas no PL Jair Bolsonaro está sendo chamado de omisso

CAVALO DE ‘TROICA’ DE LULA

Na Rússia, o termo “troika” significa grupo de três cavalos que saem puxando uma carruagem. Relendo o escritor russo Fiodor Dostoiévski (1821-1881), sempre que comentava sobre a troika o autor de O Idiota dizia: “não chegaremos a objetivo nenhum razoável com taiscavalos!”

A NOSSA ‘TROICA’

Na América Latina, “troica” é um grupo formado por três países, neste caso - Brasil, Colômbia e México - que querem encontrar uma saída, digamos honrosa, para o ditador Nicolás Maduro, sem que os chefes de Estado dessas três nações digam quem de fato Maduro é.

NÃO CONTEM COMIGO

A nova presidente mexicana, Cláudia Sheimbaun, já disse a Lula da Silva (PT) e ao colega colombiano, Gustavo Petro, que a solução para a Venezuela não se resolve passando a mão na cabeça de Maduro.



… MAS NÃO TRAGUEI

Candidatos a governantes deveriam ser mais honestos com seus eleitores. Essa história de que “fumei, mas não traguei” é pura balela. Em 1922, e lá se vão 32 anos, o democrata Bill Clinton fazia campanha pela Casa Branca quando admitiu em uma entrevista que nunca tinha quebrado uma lei federal, mas que na Inglaterra, tinha experimentado um cigarro “com maconha uma ou duas vezes”, embora sem gostar. ”Não traguei, e nunca tentei de novo”, afirmou.

VOU APERTAR…

Em segundo lugar nas pesquisa das intenção de votos para a prefeitura de São Paulo, o deputado Guilherme Boulos (Psol-SP) disse nesta segunda-feira (30), no debate da Folha/UOL, que nunca usou cocaína, “para que fique muito claro”, e confessou: “maconha eu provei uma vez na adolescência, me deu uma dor de cabeça danada e nunca mais”.

APOIO GENÉRICO

Antes de embarcar com destino à cidade do México, o presidente Lula gravou vídeos de apoio específicos - citado nomes, como por exemplo das deputadas Adriana Accorsi, candidata à prefeita de Goiânia (GO) e Maria do Rosário, em Porto Alegre (RS) e outros genéricos: “Nessas eleições, vote nas candidatas do PT. Aumentar a participação feminina na política é uma desafio diário e constante”, pregou.

VAI FAZER FLAUTA

A música brasileira - tão carente de talentos - perdeu ontem um dos mais importantes flautistas desta geração: Ciano Alves, do Quinteto Violado. Pernambucano de Garanhuns, Luciano Alves (1959-2024) “deixa um legado de mais de 40 anos”. Tive a honra de dividir com Ciano na flauta e Nosly Marinho ao violão, a animação do 2º Festival do Café de Olinda, em novembro de 2023. A coluna sente essa perda.

PENSE NISSO!

Chegou a conta. Brasileiros que estão no Líbano, mesmo alguns que não se encontram na zona de fogo entre os ataques do grupo guerrilheiro Hezbollah e a resposta do Exército de Israel, até mesmo esses manifestaram interesse em voltar para o Brasil.

O Itamaraty vinha informando que está “monitorando a situação”, e dizendo que o aeroporto Rafic Hariri, em Beirute, “segue aberto para voos comerciais.” Deixando concluir que não havia um plano para repatriar os brasileiros que quisessem voltar.

Segundo o Ministério das Relações Exteriores são mais de 22 mil brasileiros no Líbano. Certamente nem todos querem retornar nem o Brasil tem condições de trazer todos eles.

Mas parece recomendável que o governo deve parar de expor seus compatriotas. O presidente Lula e seus seguidores não se cansam de tomar partido em confrontos seculares e acabam deixando esses brasileiros em situação desconfortável.

Pense nisso!