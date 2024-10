Governo volta a prometer operação pente-fino no CadÚnico

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

"Candidatas invisíveis": como são chamadas as candidatas femininas "abandonadas" pelos partidos políticos. As "laranjas" que dão dinheiro aos partidos

BALANÇA, MAS NÃO CAI

Pelo que disse o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, o presidente Lula da Silva (PT) “está inclinado a não permitir” o uso do cartão do Bolsa Família nas casas de apostas.

JÁ O PENTE-FINO…

… prometido pelo ministro do Desenvolvimento Social, Wellington Dias, no primeiro discurso de posse, janeiro de 2023, até aqui pouco avançou para “moralizar esse importante serviço de enfrentamento à pobreza”. Uma bela e inútil narrativa.

O RESGATE DE BEIRUTE

Idosos, pessoas com necessidade de assistência, crianças e mulheres. Esta é a ordem de prioridade para o resgate de 3 mil brasileiros que manifestarem desejo de deixar o Líbano. O primeiro avião da Força Aérea Brasileira (FAB) deve chegar ao aeroporto Rafic Hariri, em Beirute, no fim de semana.

‘ROSH HASHANÁ’

Depois de 34 anos morando em Israel, o pernambucano Mário Roberto Melo disse à coluna que “desta vez, caso tenhamos chance de comemorar [o ano novo judaico] será, realmente, com a célula familiar em total isolamento”. Ao engenheiro e sua família, moradores de Nahariya, nossos votos de Shanah tovah! [Feliz Ano Novo Judaico].

HORÁRIO DE VERÃO

Somente após o segundo turno das eleições municipais - em cidades com 200 mil eleitores e onde a fatura não tenha sido liquidada no primeiro - é que o governo federal vai anunciar a implantação do horário de verão. Consultada, a ministra Carmén Lúcia, presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), informou que se houvesse a implantação do novo horário em outubro, poderia haver problemas na votação no turno seguinte.

PDL CONTRA BOLSONARO

Quando o então presidente Jair Bolsonaro (PL) aboliu o horário de verão, a liderança do PT, na Câmara dos Deputados, iniciou uma coleta de assinaturas, mas logo desistiu por falta de apoio. Os petistas queriam apresentar um Projeto de Decreto Legislativo (PDL) para obrigar Bolsonaro a manter o horário de verão. Lula assumiu em 1º de janeiro e durante 2023 ninguém tocou no assunto. Hoje o Planalto entende que a medida é importante em função dos fatores climáticos. Vai entender!

NAS GARRAS DA PF

Em Brasília (DF), a Polícia Federal realizou importante prisão de um meliante [gostava de usar essa expressão, quando fazia cobertura policial], no momento em que tocava fogo em uma área de proteção ambiental.

NA MANSIDÃO DA LEI

380 hectares de mata foram queimados, a Polícia Federal levou horas para identificar o incendiário, mas a legislação é tão branda que se ele for preso, condenado, poderá pegar até nove anos de xilindró. Basta ter bom comportamento, ler um livro por mês e daqui até o próximo verão já estará solto com uma tocha na mão.



PENSE NISSO!

Logo após a campanha eleitoral de 2018, a então procuradora-geral da República, Raquel Dodge, reuniu os procuradores que auxiliavam o seu trabalho na Procuradoria-Geral Eleitoral (PGE) para investigar “o abandono de candidatas mulheres” pelas legendas partidárias.

Dezenas de processos foram abertos, alguns constataram o uso de “laranjas”, outros foram arquivados por falta de provas, mas a maioria incriminou partidos e candidatos que de uma forma ou de outra burlaram as regras eleitorais.

Mais recentemente, a maioria dos partidos políticos - da esquerda à direita, alguns deles comandados por mulheres, como o PT (Glesi Hoffmann) e Luciana Santos (PCdoB) - aprovou descaradamente o perdão desses “pecados”. O ato de contrição: estão livre para novos delitos.

Nessas eleições municipais, a PGE retira do armário esqueletos insepultos e promete “investigar a falta de apoio e abandono de candidatas”. Esse fenômeno partidário passou a ser conhecido como “candidatas invisíveis”.

Há de tudo um pouco: candidatas que emprestam seu nome em troca de pequenos favores, outras que sendo servidoras públicas se apropriam do tempo de afastamento, e aquelas que nem sabem que estão na disputa



A Procuradoria-Geral da República tem elementos, dados e a lei para usar contra quem se apropria do dinheiro do contribuinte para outros fins em vez de incentivar a participação na política de candidaturas femininas - quando forem de qualidade, claro!

Pense nisso!