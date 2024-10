Presidente do PSB rebate Lula e diz que Israel tem capacidade para o diálogo

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

MEIO ZONZO!

Antes mesmo do avião reserva com o presidente Lula da Silva (PT) aterrissar na Base Aérea de Brasília, na manhã desta quarta-feira (2), vindo da cidade do México, o candidato do Psol, Guilherme Boulos, à prefeitura de São Paulo, já tinha sido informado do cancelamento de uma “live” de apoio a sua candidatura. Também, não é? Após dar 48 voltas em torno da capital mexicana , em razão da pane no avião presidencial! A promessa é de que no sábado, Lula vai à capital paulista participar de uma caminhada ao lado de Boulos.

O INIMIGO DA VEZ

O ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, acusou a Aneel (Agência Nacional de Energia Elétrica) de trabalhar “contra o governo e contra o país”. Questionado sobre a adoção, pela Aneel, da bandeira vermelha, patamar 2, na conta de luz a partir de outubro, Silveira afirmou que “Se ela se alinhar às políticas públicas do governo, vai me alegrar, mas se ela continuar sendo uma agência que trabalha contra o País e contra o governo (…) vai me preocupar muito”, afirmou.

PSB PUXA AS ORELHAS DE LULA

Sem meias palavras, o presidente nacional do PSB, Carlos Siqueira, rechaçou comentário do presidente Lula e suas constantes críticas ao governo do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, de Israel. Lula afirmou que “Israel só sabe matar”.

No Instagram, Siqueira rebateu os comentários de Lula mostrando a “capacidade de diálogo do governo israelense: “Ao contrário do que afirma o presidente Lula, Israel tem demonstrado, ao longo de sua história, capacidade tanto para dialogar diplomaticamente quanto para se defender, e não apenas ‘matar'”, escreveu.

EM BRASÍLIA, 19 HORAS!

Os funcionários da EBC (Empresa Brasil de Comunicação) aprovaram paralização “por tempo indeterminado” até que a empresa de comunicação do governo aprove a “isonomia salarial” da categoria. A coluna apurou que a Voz do Brasil, o mais antigo programa de rádio do mundo, não será afetado.

AUTORIDADE AMBIENTAL

A ministra Marina Silva, do Meio Ambiente, não abre mão de comandar, também, a Autoridade Climática e o embate ainda não está resolvido porque há ministros que convivem muito mais tempo com o presidente Lula, como Rui Costa, da Casa Civil, que não estão de acordo em dar a elas esses superpoderes.

Marina quer que a Autoridade Climática seja “responsável por políticas ambientais” e que o trabalho seja capaz de “atravessar as alternâncias de poder”. Uma espécie de agência reguladora gerida pelo Executivo.

TCU E AS BETS

O Tribunal de Contas da União abriu uma “frente de investigação” para apurar denúncias e acompanhar as ações do governo federal relacionadas aos sites de apostas. Segundo a decisão do plenário da corte, tomada nesta quarta-feira (2), caberá à Secretaria-Geral de Controle Externo apurar o “impacto de apostas” na vida das famílias.

PENSE NISSO!

Comendo pelas beiradas! Talvez seja esse o ditado popular que mais me remete à infância. Minha vó dizia: “minino, come pelas berada que é aonde o engrossante tá frio”.

Em Minas Gerais esse ditado ganhou um quê de sorrateiro: “comendo pelas beiradas, sem ninguém perceber”.

Olhando as últimas pesquisas na capital paulista, o candidato do PRTB, Pablo Marçal, que tanta dor de cabeça causou à tradicional família paulistana, está ‘comendo pelas beiradas’: sem apoio do presidente Lula que está de braços dados com Boulos, sem o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) que desembarcou na candidatura de Ricardo Nunes (MDB), Marçal vai fazendo estragos.



Pense nisso!