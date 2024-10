Governo retira urgência da reforma tributária. Galípolo é prioridade

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

SÓ DE PIRRAÇA

Uma vez que o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), a cada hora inventa um motivo para retardar a liberação da plataforma “X”, bem que o empresário Elon Musk poderia ter pago a multa de R$ 28,6 milhões tudo em moeda de R$ 0,50. Já pensou os auxiliares do Judiciário contando mais de 57 milhões de moedas. O problema é que a turma do senhor Musk é tão indefensável que depositou o dinheiro na conta errada.



SABE TUDO

Para o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) a “censura” ao “X” foi o jeito “utilizado pelo Judiciário [STF] para prejudicar os candidatos da direita” nas eleições deste domingo (6).

UM PEDIDO E TANTO

O pai do ministro das Comunicações, Juscelino Filho, o ex-deputado estadual Juscelino Rezende fez um pedido inusitado, durante comício no centro de Presidente Juscelino, no Maranhão. Juscelino, o pai pediu que os eleitores lhe ajudassem “a dar esse presente para minha mulher”. Segurando uma chave grande, o ex-deputado disse que Aline Rezende (União Brasil) e ele ficariam satisfeitos com o presente: “Vocês querem ou não querem me ajudar a dar esse presente a minha mulher”. Cabelo de indígena e sorriso de influencer, Aline era saudada aos gritos de linda, linda!

OUVI DE UM ‘PSOLISTA’

Live surpresa [numa referência à transmissão ao vivo que Lula fez com Boulos] “é atitude que quem não quer se expor muito”.

O OUTRO LADO DO RIO

O pianista Zé Manoel, cantor e compositor pernambucano, de Petrolina, que faz sucesso no mundo todo, está lançando “Coral” um disco com influência da música africana, com passagens por um sonho com o compositor baiano Dorival Caymmi (1914-2008). Zé Manoel também fala das influências da música de João Gilberto (1931-2019), natural de Juazeiro (BA), à margem direita do São Francisco e de Geraldo Azevedo, do lado de Pernambuco. A entrevista de Zé Manoel ao Café & Conversa da Rádio Jornal vai ao ar neste sábado (5), às 10h40. Logo após estará disponível na aba de podcast, na página da rádio.

UMA VEZ FLAMENGO!

O PL do deputado Alexandre Ramagem, candidato de oposição no Rio de Janeiro, não gostou da intromissão do presidente Lula. Três dias antes das eleições, o governo federal, a Caixa Econômica e o prefeito Eduardo Paes (PSD), que disputa a reeleição, firmaram acordo para ceder um terreno onde será construído o estádio do Flamengo. “Isso às vésperas da eleição!”, reclamou Valdemar Costa Neto, presidente o PL.

QUASE PARANDO

Se a reforma tributária andava a passos de tartaruga agora é que não vai andar, mesmo. O Planalto pediu para retirar a urgência do projeto que encontra-se no Senado Federal. Com isso, os senadores estarão livres para votar a indicação do economista Gabriel Galípolo, caso seu nome seja aceito na Comissão de Assuntos Econômicos, onde ocorre a sabatina, na terça-feira (8).

PENSE NISSO!

O bazilador para saber o tamanho real de um partido político é a quantidade de deputados federais que ele tem na Câmara.

Por isso, que as legendas apostam em todas as estratégias para elegerem o maior número de deputados. Com isso, elas acumulam tempo no rádio e na TV, dinheiro nos fundos eleitoral e partidário.

Na campanha eleitoral que se finda neste domingo (6) foi possível perceber que o Guia Eleitoral [para ficar numa linguagem única de Pernambuco] teve importante peso na escolha dos candidatos, pelos eleitores.

Redes sociais também são importantes, mas é o rio e a TV que ainda povoam as residências pelo país a dentro.

Pense nisso!