Deolane Bezerra terá de contar à CPI o que sabe sobre lavagem de dinheiro

Nelson Rodrigues dizia que "toda unanimidade é burra". Na comissão do Senado pesou a ponderação de Galípolo, agora só falta a posse no Banco Central

DAS DUAS UMA…

… ou o economista Gabriel Galípolo é bom de lábia e de argumentos que os senadores não tinham como pegá-lo no contrapé, em uma inconsistência.

OU…

Galípolo fez o dever de casa, mostrou que o Banco Central, sob seu comando, não será um puxadinho do governo do presidente Lula da Silva (PT), como foi no passado em gestões petistas, e que o Planalto é que ter de fazer o dever de casa: cortar gastos.

BOA IMPRESSÃO

Integrante da Comissão de Assuntos Econômicos, onde o futuro presidente do Banco Central foi sabatinado, o senador Fernando Dueire (MDB-PE) “sabatinou” primeiro Galípolo eu seu gabinete, quando o economista visitava os senadores pedindo apoio. “É um economista muito bem preparado. Mostrou-se ciente das questões e preocupações sobre a temida interferência do governo no Banco Central”, contou. O plenário do Senado aprovou por 66 votos a cinco, a indicação de Galípolo. A posse será em janeiro de 2025.

É SÓ PERGUNTANDO, MESMO

A partir desta quarta-feira (9), o “X”[lembra?] estará desbloqueado. Aí eu faço uma pergunta: qual será sua primeira postagem após essa estiagem? Marque-me que prometo repercutir: @romoaldodesouza PS: não vale xingar o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF).

O ‘FUMUS BONI IURIS’ DO X

Ao liberar o retorno da rede social, Moraes - o guardião das eleições e dos bons costumes - deixou claro que se fosse em outra época o bloqueio não teria sido tão demorado. O ministrou afirmou que houve, por parte do time de Elon Musk, “tentativa de não se submeter ao ordenamento jurídico e Poder Judiciário brasileiros, para instituir um ambiente de total impunidade e terra sem lei nas redes sociais brasileiras, inclusive durante as eleições municipais de 2024”. Data venia!

APOSTA ARRISCADA

Chegou a hora da onça beber água. A CPI da Manipulação no Futebol aprovou a convocação da advogada que se autointitula “influencer”, Deolane Bezerra. Os senadores querem saber a influência da pernambucana em investigações que envolvem denúncias de lavagem de dinheiro e jogos ilegais.

CHOVE, NÃO MOLHA

Não são apenas os fatores de impacto na economia que estão pesando para que o Planalto decida-se pela volta do horário de verão. O governo sondou algumas autoridades nordestinas e a maioria não vê vantagem estar com uma hora de diferença à de Brasília. Enquanto não bate o martelo, o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, disse que já ouviu quem tinha de ser ouvido para que, “se for imprescindível” o novo horário será implantado no primeiro domingo de novembro. “Se for imprescindível, ele será implementado com toda coragem, mesmo sabendo que ele divide as opiniões de forma muito grande no Brasil”, afirmou.

PENSE NISSO!

A metáfora do copo meio cheio ou meio vazio depende que resposta dar a uma pergunta desconcertante, como deve ser a ação de um repórter.

O copo meio cheio do ministro das Relações Institucionais foi que as “eleições municipais não foram plebiscitária nem o governo Lula saiu derrotado”.

Alexandre Padilha disse que o governo “não entrou em nenhuma disputa”, que se alguém se interessar em saber sobre o desempenho do partido, “que é outra coisa, diferente do governo”, do presidente Lula “que pergunte à deputada Gleise Hoffmann [presidente da legenda]”.

O copo cheio de Padilha foi que a “frente ampla” de Lula “derrotou [Jair] Bolsonaro”.

- Às vezes vocês [jornalistas] tentam diminuir o tamanho do governo. O governo do presidente Lula constituiu uma frente ampla com partidos que apoiaram o governo no primeiro e no segundo turnos e depois do dia 8 de janeiro [2023], teve um crescimento dos partidos que apoiam o governo.

O copo meio vazio que Padilha não quer ver é que o PT é Lula e quase sempre o presidente é o PT. E o PT definhou nas recentes eleições.

Pense nisso!