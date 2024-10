Presidente Lula quer mais mulheres na diretoria do Banco Central

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Oposição comemora pontuais vitórias na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara, mas o presidente Arthur Lira não está empolgado com as medidas

CADÊ AS MULHERES, GALÍPOLO?

Logo após ter seu nome aprovado pelo plenário do Senado, o futuro presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, já recebeu uma cobrança do presidente Lula da Silva (PT). Ele quer que a diretoria da instituição “tenha mais mulheres”. Até dezembro, serão três diretorias que serem preenchidas: Regulação e de Relacionamento, Cidadania e Supervisão de Conduta e de Política Monetária, atualmente ocupada por Galípolo.

APADRINHADAS

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, que defende a paridade de gênero no comando do Banco Central, ainda não atingiu a meta na direção do ministério, afirmou que após submeter os nomes ao presidente [Lula] pretende marcar com o senador Rodrigo Pacheco (PSD-MG), presidente do Senado, a data para sabatina dos novos dirigentes que tomam posse, junto com Galípolo, em janeiro de 2025.

CADÊ VOCÊ, MORAES?

Dono de um perfil com 1,1 milhão de seguidores, o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), ainda não tinha “tuitado”, comentando o retorno do “X”. Lula (9,1 milhão) também não.

MUSK E A FILOSOFIA

Repercutiu o post da artista Melissa Chen, de Singapura, que copiou um trecho de um discurso do filósofo Friedrich Nietzsche (1844-1900) sobre sinceridade e honestidade.

OPOSIÇÃO PASSA O RODO

Ou como diz o ditado popular: os oposicionistas fizeram “barba, cabelo e bigode”, nesta quarta-feira (9), na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da Câmara. Primeiro, os deputados aprovaram uma proposta que limita decisões monocráticas de ministros do STF. Em seguida, foi a PEC (Proposta de Emenda Constitucional) que cria possibilidade do Congresso Nacional anular decisões do Poder Judiciário

PODE TER MAIS

O deputado Coronel Meia (PL-PE) andava de um lado para outro articulando, argumentando e defendendo que o próximo passo será a “aprovação de uma media que permita votar o ‘impeachment’ do ministro Alexandre de Moraes. Segundo Meira, “todo aquela autoridade do Judiciário que usurpar do poder terá o mesmo tratamento”, antecipou.

TRAÇANDO ESTRATÉGIAS

Criticado por omissão durante o primeiro turno, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) saiu na frente e reuniu em Brasília, os candidatos Bruno Engler (Belo Horizonte) e André Fernandes (Fortaleza). A ideia do partido é que o ex-presidente faça “ponta aérea” entre as principais cidades onde o PL estará concorrendo no segundo turno. Ao todo serão 23. “Esses dois [candidatos] aí foram apenas o pontapé inicial” disse o presidente da legenda, Valdemar Costa Neto.

NOVA AMUPE

Prefeitos eleitos, que mantiveram conversa com a coluna, confidenciaram que esperam da Amupe (Associação Municipalista de Pernambuco) “mais municipalismo” e “menos glamour”. O ex-prefeito de Afogados da Ingazeira José Patriota (1960-2024) é tido como “importante exemplo” de como a Amupe deve ser administrada. Hoje a associação é comandada por Marcelo Gouveia (Paudalho).

PENSE NISSO!

Há quem reclame, e com relativa razão, dos altos custos da Justiça Eleitoral para “tão pouco período de trabalho”. Mas muita gente não faz ideia do que o Parlamento brasileiro custa e daquilo que “devolve” à sociedade.

“A democracia”, como dizia o ex-senador Romero Jucá, “tem um custo muito elevado”. Outros políticos dizem que a democracia tem seu preço. E é duplamente verdadeira.

Mas tudo isso foi para antecipar que o leitor não se assuste se deputados e senadores produzirem menos do que aquilo que era esperado. Salvo uma ou outra votação pontual - e no Senado mais que na Câmara - o Parlamento está devendo ao cidadão.

Embora deputados e senadores recebam em dia. E muitos deles mais do que valem.

Pense nisso!