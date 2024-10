Presidente Lula volta a falar em reajuste da tabela do IR

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

QUE NOME DÁ?

O presidente Lula da Silva (PT) já está há quase dez anos no poder, sempre que pode promete reajustar a tabela do Imposto de Renda e sempre que deixam ele engabela com outra promessa: “taxar as grandes fortunas” ou “imposto mínimo para milionário”. Segundo o presidente: “temos de tirar de alguém para dar essa isenção de R$ 5 mil”.

PERGUNTAR OFENDE?

Certamente ficaria muito mais barato para o contribuinte se o governo federal optasse por disponibilizar passagens aéreas, em voos comerciais, para brasileiros que querem escapar da guerra no Líbano. Mas aí, o presidente e a mulher dele, Rosângela Lula da Silva, não poderiam tirar uma casquinha, fazendo selfie com refugiados.

OUSADIA AO EXTREMO

O crime [organizado] montou pontos de vendas de drogas nas imediações do Supremo Tribunal Federal, Tribunal de Contas da União, Congresso Nacional e Procuradoria-Geral da República, e ninguém viu?

NEM DÃO PELOTAS

Nem o presidente Lula nem o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). Os dois garotos propaganda de seus respectivos candidatos viraram as costas para Fernando Marroni (PT) e Marciano Perondi (PL), respectivamente, que estão disputando a prefeitura de Pelotas (RS), agora no segundo turno. Marroni ainda não tem foto atual com Lula. Bolsonaro nem atende ligações de Perondi.

‘COCO PRA TODO LADO’

A potiguar Khrystal e o pernambucano Silvério Pessoa estarão com o músico Cláudio Rabeca e a participação de Almério, na Casa Estação da Luz, neste sábado (12), no projeto “Tardes Olindenses”. Quando o sol começar a se pôr. Esta é a dica cultural da coluna para o fim de semana. Aliás, por falar em Silvério Pessoa, ele é o entrevistado do Café & Conversa na Rádio Jornal, neste sábado, às 10h40. Confira!

PENSE NISSO!

Quem encontra o deputado Arlindo Chinaglia (PT-SP) pelos corredores da Câmara dos Deputados, - ele foi presidente entre 2007 e 2009 - sozinho, sem ninguém para lhe segurar a papelada na mão. Sem um ajudante para lhe fazer chegar o celular, quando chega um ligação, enxerga bem nítida a figura refletida no espelho de Arthur Lira (PP-AL) atual presidente da Casa Legislativa que deixa a presidência em fevereiro



Hoje quem encontra o líder do Republicanos, Hugo Motta (PB), provável presidente da Câmara, até se encanta com a gentileza de quem para, conversa, dialoga. Informa, analisa.

E pensar que Chinaglia e Lira já foram assim! Como será Motta?

O ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, garante que Motta vai continuar sendo atencioso, vindo a assumir o comando da Câmara.

Pense nisso!