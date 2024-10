Lula troca Porto Alegre por Natal para não desagradar aliados

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

CADÊ TU, LULA?

A deputada federal Maria do Rosário (PT-RS), candidata à prefeitura de Porto Alegre contra Sebastião Melo (MDB), chegou a mobilizar a militância petista para receber o presidente Lula da Silva (PT) em ato público que seria realizado no centro da cidade. Na última hora, Lula informou que não irá mais à capital gaúcha. O presidente participaria da reabertura das atividades do aeroporto Salgado Filho, fechado desde as enchentes de abril e maio deste ano.

ALIADO DE OCASIÃO

A cúpula do MDB - aliado do governo - fez chegar à direção do PT que não cairia bem Lula subir no palanque de Maria do Rosário e ignorar o comitê de campanha de Sebastião Melo.

TROCANDO O SUL PELO NORDESTE

Contudo, o petista confirmou presença no comício que a candidata Natália Bonavides (PT) fará em Natal (RN), nesta quarta-feira (16). A deputada federal foi para o segundo turno e disputa a prefeitura da capital potiguar com Paulinho Freire (União Brasil).

’TEJE PRESO’

Parece meme! O procurador-geral da Ucrânia, Andry Kostin, disse à Reuters que há uma expectativa de que o governo brasileiro prenda o presidente russo, Vladimir Putin, caso ele aceite o convite do Palácio do Planalto para participar da cúpula do G-20 em novembro, no Rio de Janeiro.

CRIMES DE GUERRA

Condenado pelo Tribunal Penal Internacional, Putin foi acusado de crimes de guerra por deportação de crianças, após a invasão à Ucrânia. “Gostaria de reiterar que é uma obrigação das autoridades brasileiras prendê-lo. Espero, sinceramente que o Brasil o prenda”, apelou Kostin.

POLITIZANDO

Bolsonaristas estão reclamando do arcebispo de Belém (PA), dom Alberto Taveira, que, em 2022, não deixou o então presidente Jair Bolsonaro (PL) tocar na imagem da virgem de Nazaré. No último sábado (12), Lula subiu na corveta da Marinha e segurou a imagem por um bom tempo. Até agora a Igreja Católica não disse nada sobre essa politização da festa religiosa.

BATENDO A META

Para quem defende que é preciso que mais mulheres participem da política, Campo Grande (MS) é um exemplo a ser seguido. No segundo turno, Adriane Lopes (PP) enfrenta Rose Modesto (União Brasil). A primeira pesquisa aponta empate técnico em elas.

NA MESMA TOADA

Mulheres de direita estão considerando como insensível o gesto da ministra Carmén Lúcia, presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), que bloqueou as contas do PMB (Partido da Mulher Brasileira) e prejudicou a candidata Cristina Graelm. A pão e água, a jornalista disputa a prefeitura de Curitiba (PR) com o Eduardo Pimentel (PSD).

TELEFONE SEM FIO

Na bronca de Lula à comunicação atrapalhada do PT, o presidente disse que o partido “não consegue se comunicar bem com a militância”. Jilmar Tatto (SP), deputado federal e secretário nacional de Comunicação da legenda, disse a um ministro que não pretende modificar a estratégia de como as notícias chegam à base petista.

QUÓRUM ELEVADO

Pode até faltar parlamentar para as sessões na Câmara e no Senado, nesta terça-feira, mas caso a CBF atenda aos pedidos de cortesia de ingressos, o Mané Garrincha vai estar abarrotado de políticos/torcedores. Embalado pela vitória contra o Chile (2x1), o Brasil enfrenta a seleção do Peru que na última rodada venceu o Uruguai (1x0).

PENSE NISSO!

Não tenho cá comigo, um “agenciômetro” para medir eficiência de agências reguladoras, mas algumas delas - para não dizer que seria a maioria - têm deixado a desejar, caso a análise se dê sob a ótica do consumidor. Se for na visão do prestador de serviço aí o hacking muda.

Logo após subir a rampa do Planalto, em 1º de janeiro de 2023, o governo Lula tem soltado indiretas para o lado das agências reguladoras. A mais recente delas foi a crise de falta de energia que deixa a capital paulista no maior breu, desde o fim de semana

O ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, chegou a dizer que a Aneel (Agência Nacional de Energia Elétrica) teria sido negligente.

E que ninguém duvide disso, mas é que o governo precisa compreender que agência reguladora não é um puxadinho do gabinete presidencial. Às vezes até elas são negligentes, sim, mas o Executivo não pode achar que seus diretores devem ser trocados toda vez que o presidente não gostar de uma ou outra cara.

Pense nisso!