Eduardo Campos: herói da Pátria juntamente com Joaquim Nabuco, Arraes, Luiz Gonzaga

EDUARDO CAMPOS, HERÓI DA PÁTRIA

A proposta foi aprovada pelo Congresso Nacional e sancionada pelo presidente Lula da Silva (PT). Morto há dez anos, Eduardo Campos (1965-2014) foi elogiado pela viúva, Renata Campos. Ela destacou a importância de “que a nação brasileira reconheça pessoas que lutaram e fizeram história”. O presidente lembrou “com muito orgulho” a trajetória de Eduardo Campos, salientando que "Em tempos de renascimento do fascismo, de fake news e de desinformação, quando as pessoas perderam o respeito pelos outros e pela democracia, inscrever Eduardo Campos no Livro dos Heróis da Pátria é uma contribuição para que as futuras gerações conheçam os políticos que lutaram pela democracia e pelo melhor do Brasil”, disse Lula. O projeto foi apresentado pelo deputado Felipe Carretas (PSB-PE).

PERNAMBUCO BEM NA FITA

Além do ex-governador aparecem também Antônio Dias Cardoso e Felipe Camarão, líderes da Insurreição Pernambucana; Domingos Martins, herói da Revolução Pernambucana; Joaquim Nabuco, líder abolicionista; Luiz Gonzaga, o Rei do Baião; e, Miguel Arraes, por ter "participado do processo de redemocratização do país”.

FANTASMINHA CAMARADA

O presidente Lula da Silva mandou colocar o carimbo de “sigilo” na lista de passageiros que embarcaram no avião da Força Aérea Brasileira (FAB) de Santiago do Chile com destino a Brasília. Na agenda do petista consta que Lula e o presidente anfitrião, Gabriel Bori, assinaram acordos sobre energia, alimentos, mineração, construção e fármacos.

‘PARADA-RELÂMPAGO’

Quando foi na terça-feira (6 de agosto), o “aerolula” começa a taxiar na pista do aeroporto Arturo Merino Benitez, rumo a Brasília, sem escala. No meio do caminho, a rota é levemente desviada até a base aérea de Guarulhos (SP). O avião para. Após dez minutos, decola com destino a Brasília. Em 1º de janeiro de 2027, quando terminar o mandado de Lula, o Brasil saberá quem estava naquela voo e o porquê da misteriosa parada-relâmpago. Façam suas apostas.



BARRIGA-VERDE

A Justiça Federal de Santa Catarina convocou o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) para prestar depoimento “na condição de testemunha” do ex-diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal Silvinei Vasques. No despacho, o juiz Kahler Ribeiro determinou que Bolsonaro preste depoimento oral “e não por escrito”.

ABUSO DE AUTORIDADE

Silvinei Vasques era diretor da PRF quando, no segundo turno das eleições de 2022, fez declarações de apoio à chapa encabeçada por Bolsonaro. O Supremo Tribunal Federal (STF) investiga Vasques por supostamente ter montado operação para fiscalizar veículos nas rodovias federais em regiões onde o candidato do PT, Lula da Silva, tinha sido bem votado, no primeiro turno. Ele passou um ano preso.

CRIMES AMBIENTAIS

Após mais de 200 mil focos de incêndio serem catalogados pelas autoridades ambientais, o governo agora se apressa para apresentar projeto de lei, aumentando as penalidades para quem provocar queimadas que passariam de seis meses a um ano de prisão para até cinco anos, saindo da simples detenção para prisão em regime fechado.

PENSE NISSO!

Sem eufemismo, sem essa de população em situação de rua, em situação de insegurança alimentar e nutricional.

Vamos direto ao assunto. Gente que passa fome. Pessoas desalentadas, esmorecidas. Objeto de estudo, essas famélicas populações, 33 milhões de seres que acordam com uma única e derradeira certeza: hoje, dificilmente haverá o que comer.

E não se trata tão somente de achar um ou milhões de culpados [na falta de outra palavra], mas esta data, 16 de outubro, Dia Mundial da Alimentação, que quem tem a caneta [e caneta é símbolo de poder e autoridade] deve fazer de tudo para encurtar a distância entre um prato de comida e uma pessoa que passa fome.

Como bem apontou o compositor de Carnaíba (PE), Zé Dantas (1921-1962) “Dê serviço a nosso povo, encha os rio de barrage Dê cumida a preço bom, não esqueça a açudage Livre assim nóis da ismola, que no fim dessa estiage Lhe pagamo inté os juru sem gastar nossa corage.”

Pense nisso!