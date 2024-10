Candidatos reconhecem a importância do PT, desde que seja para vice

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

MELHOR UMA VICE NA MÃO…

O PT não se emenda com os erros do passado, não se articulou e agora assiste à “banda passar”, assim, “à toa na vida”, como diria o poeta Chico Buarque de Hollanda. Dois candidatos para suceder Arthur Lira (PP-AL), no comando da Câmara, Antonio Brito (PSD-BA) e Elmar Nascimento (União Brasil-BA) estão fazendo das tripas coração. Até oferecer a vice-presidência da Casa ao PT para ter o apoio do partido.

…QUE A PRESIDÊNCIA VOANDO

Nadando de braçadas, como quem desce a favor da correnteza, o deputado Hugo Motta (Republicanos-PB) também bateu a aldrava na porta dos petistas. “Dependendo da conjuntura” o paraibano ofereceu ao PT a primeira-secretaria, hoje ocupada por Luciano Bivar (União Brasil-PE).

DANDO O TROCO

O presidente Lula da Silva (PT) deu um passo em falso [o tradicional pisou na bola] com ministros do Superior Tribunal de Justiça (STJ). Lula queria que o desembargador Rogério Favreto fizesse parte da lista tríplice para que ele pudesse escolhê-lo para uma vaga no tribunal. Mas a “boca de urna” de Lula foi tão escancarada que acabou irritando integrantes do STJ.

UM SENHOR FAVOR

Lula queria - mas não vai - retribuir o favor que Favreto lhe fez em 2018, quando concedeu habeas corpus para tirar o petista da carceragem da Polícia Federal em Curitiba (PR).

DEU ERRADO

A listra tríplice que agora pousa na mesa de Lula tem os desembargadores Carlos Brandão, Daniele Maranhão e Marisa dos Santos.

VOANDO ALTO

Lula que costuma dizer que pobre não é “problema” para o país, “mas sim solução”, pegou o dinheiro de ricos e pobres, em torno de R$ 700 mil, mandou construir um heliporto no Palácio do Planalto. A geringonça foi inaugurada nesta quarta-feira (16), justamente no dia em que o presidente anunciava o programa “Arroz da Gente”, bradando: “Nós já tiramos, em um ano e dez meses de governo, 24,5 milhões de pessoas do Mapa da Fome”.

ARTICULANDO

Senadores de vários partidos articulam o nome de Fernando Dueire (MDB-PE) para presidir a CAE - Roque de Sá/Agência Senado

Nos corredores do Senado Federal, forma-se uma articulação política para alçar o senador Fernando Dueire (MDB-PE) ao comando da Comissão de Assuntos Econômicos (CAE). O currículo de Dueire tem argumentos para comandar a comissão por onde tramitam projetos relacionados à nova tributação, empréstimos exteriores transição energética. A escolha ocorre em fevereiro de 2025.

CORDEL NO TRIBUNAL

O cordelista Eugenio Jerônimo vestiu um terno arrumado, foi ao Supremo Tribunal Federal (STF) para receber o Selo Linguagem Simples juntamente com a desembargadora Nise Pedroso, presidente do Tribunal Regional do Trabalho, 6ª Região. A premiação é um reconhecimento pelos esforços do TRT que tem desenvolvido ações para “democratizar o acesso à Justiça”, usando “uma linguagem compreensível”. O selo foi entregue pelo ministro Luís Roberto Barroso, presidente do STF.

“Quem se topou frente a frente,

Quem teve de atravessar

As palavras que a Justiça

Utiliza pra falar

Se viu no mato fechado

Sem trilha pra se guiar”.

PENSE NISSO!

O escritor chileno Antonio Skármeta (1940-2024) escreveu em “O Carteiro e o Poeta” que a diferença entre o paraíso e o inferno é que “os trens que conduzem ao paraíso são sempre locais e se confundem em estações úmidas e sufocantes. Os expressos são só aqueles que viajam para o inferno”.

Transportando a analogia de Skármeta, morto na terça-feira (15), para a política brasileira, é plausível afirmar que os cenários de “trens locais” e de “expressos” confundem muito a mente das autoridades.

Basta ver que em julho, o baiano Elmar Nascimento reuniu a nata da política brasileira para comemorar seus “bem vividos” 54 anos. Palavras do próprio aniversariante.

Três meses depois, Arthur Lira (PP-Al) já nem atende mais as chamadas telefônicas do baiano. Lira era a principal autoridade que estava na festa. Ele até arrastou um pequeno remelexo quando o grupo Timbalada entoava:

“Eu vou nas asas

De um passarinho

Eu vou nos beijos

De um beija-Flor”.

Cargo público é essa efêmera comparação com os trens de Antonio Skármeta.

Pense nisso!