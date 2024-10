Governo Lula estuda mudanças no mandato das agências reguladoras

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

UM MINISTRO ‘COMUNISTA’

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), não é novato nas redes sociais, mas durante julgamento no plenário da Corte, nesta quinta-feira (17), mostrou-se surpreso com o resultado de uma pesquisa no Google, "para comprar um carro vermelho”, e fez ironias, dizendo que desde aquele instante o algoritmo nunca mais o deixou sossegado.

“Eu falei que queria comprar um carro vermelho e nunca mais parei de receber propaganda desse tipo de carro na cor vermelha”, disse em tom irônico.

O EX-COMUNISTA

Flávio Dino, também ministro do STF, que já foi filiado ao PCdoB, tentou “quebrar o gelo”, dizendo que “querer comprar carro vermelho já é suspeito, mesmo”. A ironia tomou conta do diálogo e Moraes ressaltou seu lado “comunista” afirmando que tem pesquisado também sobre “gravata vermelha. Já terno vermelho, não. É meio cafona”, reconheceu.

‘GRATILUZ’

Se houvesse um medidor de fidelidade na estrutura de governo, o cardiologista Marcelo Queiroga seria aprovado com louvor e estrelinha, quando foi ministro da Saúde [março de 2021 a dezembro de 2022] do governo de Jair Bolsonaro (PL). Hoje disputando o 2º turno para a prefeitura de João Pessoa (PB), contra Cícero Lucena (PP), Queiroga (PL) “finalmente” recebeu o apoio do ex-chefe. “Amor com amor se paga. Lealdade com lealdade, também. Por isso estou aqui”, disse Bolsonaro em meio à carreata. Marcelo Queiroga respirou contente. Havia boatos tanto no PL como nas ruas da capital paraibana que Bolsonaro não ajudaria seu fiel escudeiro, durante da pandemia da covid-19.

COM BOLSA, SEM BETS

Em contato com a coluna, o ministro Wellington Dias, do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, antecipou que o governo federal adotará medidas técnicas para impedir que beneficiários do bolsa família usem o cartão para jogar nas casas de apostas. “Estamos trabalhando, nesse sentido, pode ter certeza. Vamos ter regras impedindo o uso do cartão para pagar apostas”, disse.

AGORA É COM MILEI

A representação do Brasil em Buenos Aires recebeu cópia da decisão do Supremo Tribunal Federal, requerendo a extradição de brasileiros “investigados pelos atos de 8 de janeiro de 2023", que encontram-se escondidos na Argentina. O documento agora será entregue à ministra Patrícia Bullrich, da Segurança e à chanceler, Diana Mondino. O presidente Javier Milei disse à imprensa local que cada processo será analisado “individualmente”.

MIRANDO AGÊNCIAS

Na investida do governo Lula da Silva (PT) contra as agências reguladoras, o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, antecipou que o Planalto “estuda medidas para ter mais autonomia” na prestação de serviços. “É preciso acabar com o mandato nas agências”, disse Silveira. A Casa Civil anlisa uma PEC (Proposta de Emenda Constitucional) coincidindo o mandato do presidente da República com o dos diretores das agências.

DIÁLOGO DE SURDOS

Não ofereça uma xícara de café compartilhado ao presidente do PL, Valdemar Costa Neto, e ao ex-presidente Jair Bolsonaro. Primeiro, por decisão do STF, eles estão impedidos de se falar; depois, porque Valdemar e Bolsonaro já não dividem mais a mesma colher para mexer o açúcar do café. Bolsonaro não gostou de saber - por um grupo de WhatsApp - que Tarcísio de Freitas, governador de São Paulo, é “o primeiro da fila” para disputar a presidência da República, em 2026, segundo revelou Valdemar.



’SEI QUE NÃO SOU NADA…’

…mas, “o partido tem candidato [à Presidência]. Esse candidato para 2026 chama-se Jair Messias Bolsonaro”, disse o ex-presidente.

PENSE NISSO!

O PT, minha gente, não se emenda, mesmo. Chegou à imprensa um documento com aval de dirigentes da legenda, assinado por partidos de esquerda das Américas, reconhecendo a vitória eleitoral do presidente Nicolás Maduro na Venezuela.

A assinatura que está no documento é de Mônica Valente, mulher do ex-tesoureiro do PT Delúbio Soares, preso por corrupção e lavagem de dinheiro no esquema conhecido por “mensalão do PT”.

A pergunta óbvia e que vou ajudar a destrinchar é quanto à data do documento: 30 de setembro, na Cidade do México, um dia antes da posse da presidente Claudia Sheinbaum.

E se você sentiu curiosidade por saber os motivos que levaram o documento a ficar na moita, tanto tempo: a cúpula do PT aprovou o documento e, portanto, não foi uma iniciativa somente de Mônica Valente, mas havia receio de que o texto pudesse interferir nas eleições municipais de outubro.

Pense nisso!