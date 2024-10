Putin não vem mais ao Brasil. Lula suspira aliviado

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

BOLA DENTRO

O presidente Lula da Silva (PT) dividiu a torcida do Palmeiras, quando foi às redes sociais agradecer à presidente do clube, Leila Pereira, por ter “cedido” o salão do estádio para lançamento de um programa com linha de crédito para pessoas afetadas pelo apagão na cidade de São Paulo. “Mesmo eu sendo corintiano e o [Geraldo] Alckmin [vice-presidente] santista, esse é o espírito de união [de] que precisamos”, disse o presidente.

‘UMA MANCHA’

Imediatamente após a solenidade, torcedores do Palmeiras foram às redes sociais para protestar contra o uso da área social do Allianz Parque para uma atividade do governo. A Mancha Alviverde, maior torcida organizada do clube, fez comentários afirmando que “não compactua com essa exploração política”.

LIBEROU GERAL

O STF formou maioria para tornar inválida prova obtida por meio de revista íntima considerada vexatória que “muitas vezes” é realizada em presídios “com o objetivo de evitar a entrada de drogas, celulares e armas”.

DROGA NAS PARTES ÍNTIMAS

O processo que deu causa ao julgamento é datado de 2016, quando uma mulher foi flagrada tentando entrar em um presídio de Porto Alegre (RS), carregando 96 gramas de maconha acomodada nos órgãos genitais. No plenário virtual, os ministros do STF entenderam que a vítima foi submetida a revista íntima vexatória. A condenação será anulada.

SALVANDO A SITUAÇÃO

Ainda que a maioria - 6 x 4 - tenha votado para confirmar a nulidade das provas, no último momento da votação o ministro Alexandre de Moraes pediu destaque para levar o tema a ser debatido no plenário. O próximo passo é que os ministros vão ficar frente a frente e analisar o conceito de “revista íntima vexatória”. Limites e repercussões.

FAMÍLIA MENDES

Eleito para comandar a cidade de Diamantino (MT), com apoio do PL e do ex-presidente Jair Bolsonaro, Chico Mendes (PL) foi estrela de destaque na quinta-feira (17), durante comício de Abilio Brunini (PL) que disputa a prefeitura de Cuiabá (MT) contra o petista Lúdio Cabral (PT). “Parecia que o candidato era ele”, disse Abilio. Chico é irmão do ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, mas jura que chegou ao “Olimpo diamantino” sem ajuda do irmão famoso.

UFA, HEIN LULA!

O presidente Lula dormirá aliviado. O colega da Rússia, Vladimir Putin, confirmou que não virá ao Brasil para o encontro do G-20, em novembro. “Minha possível visita prejudicaria o trabalho do G-20”, afirmou Putin uma semana após o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, fazer um apelo para que Lula mandasse prender Putin, acusado de crimes de guerra. Putin disse que não reconhece o Tribunal Penal Internacional.

MOEDA DE TROCA

O presidente nacional do PL, Valdemar Costa Neto, “entrou em campo” para ajudar na articulação que envolve o seu partido, o maior da Câmara, e as eleições da mesa diretoria. Com 92 deputados (18%), o PL se compromete a dar apoio a uma das três candidaturas - Elmar Nascimento (União Brasil-BA), Hugo Motta (Republicanos-PB) e Antonio Brito (PSD-BA) - desde que o eleito coloque em pauta projeto anistiando os envolvidos nos atos de 8 de janeiro de 2023, incluíndo o ex-presidente Jair Bolsonaro que teria revertida sua inelegibilidade, e com isso, podendo concorrer nas eleições de 2026.

UM CAFÉ PRA DISTRAIR

O jornalista José Teles, do blog “TelesToque”, é o entrevistado neste sábado - nas rádios JC FM (7h30) e Jornal do Commercio (10h40) - do quadro Café & Conversa. Zé Teles será debatedor após show de Zé Manoel com as participações de Assucena e Thalma de Freitas (23 de outubro-São Paulo) no tributo a Paulo Diniz (1940-2022). Simplesmente imperdíveis! A entrevista e o show.

PENSE NISSO!

Não é propriamente uma área que domine. Minha cristologia se limita ao catecismo, mas as declarações do presidente Lula sobre o conceito ideológico que ele tem de Jesus Cristo só não é mais que hipócrita porque pode ser pecado, fazer essa afirmação.

Na tentativa de achar um jeito de falar mal do opositor, Lula disse que o ex-presidente Jair Bolsonaro “inventou ser evangélico” só para ganhar apoio político.

“Ele (Jesus) brigou pelos pobres, cuidou dos doentes e atendeu aos necessitados – por isso, os ricos da época o mandaram crucificar”, e completou “ninguém foi mais de esquerda que Jesus Cristo”. Lula só não disse o óbvio: Cristo era um judeu.

A dica de leitura para o presidente: “Confissões”, de Santo Agostinho (345-430) e seu costumeiro embate quando reflete que o mal pode ser tão somente a ausência do bem. Assim, como as trevas que são apenas a ausência da luz.

Pense nisso!