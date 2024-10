Flávio Dino anula eleição antecipada na Alepe. Assunto será definido pelo plenário

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Presidente Lula se recupera bem, volta a despachar no Palácio do Planalto nesta quarta-feira e lamenta não ter podido viajar para a cúpula dos Brics

ALEPE TERÁ DE REFAZER ELEIÇÃO DA MESA

Por determinação do ministro Flávio Dino, do Supremo Tribunal Federal (STF), “ficou anulada” a eleição antecipada da mesa diretoria da Assembleia de Pernambuco, que conduziu o deputado Álvaro Porto (PSDB) para o comando da Casa. A “prática inusitada” tinha sido questionada pelo procurador-geral da República, Paulo Gonet. "A supressão do intervalo temporal entre as eleições para as Mesas das Assembleias Legislativas, além de ser uma prática inusitada do ponto de vista constitucional, elimina a oportunidade de avaliação do desempenho dos ocupantes atuais dos cargos”, escreveu Dino.

NOVA DATA

Flávio Dino determinou que a própria Alepe “realize novas eleições para a Mesa Diretora” com data a “ser definida pela própria assembleia”. O ministro adverte que é necessário observar que a nova disputa deverá ser realizada “entre os dias 1º de dezembro do segundo ano da legislatura e 1º de fevereiro do terceiro ano da legislatura”. O ministro remeteu o assunto para definição pelo plenário da corte.

REELEIÇÃO NAS MESAS LEGISLATIVAS

O Supremo Tribunal Federal (STF) tem entendimento para barrar reeleição [na mesma legislatura] de integrantes das mesas diretoras do Poder Legislativo, “em qualquer esfera”. Para o STF fica “assentado que a vedação se aplica apenas ao mesmo cargo e não há impedimento para que integrante da mesa anterior se mantenha no órgão de direção, desde que em cargo distinto”.

POR EXEMPLO

O deputado Arthur Lira (PP-AL), que ocupa atualmente o cargo de presidente da Câmara [ele foi eleito para o mandato de 2023/24], não poderá se candidatar à reeleição, mas, ainda com base no entendimento do STF, poderá concorrer a outro cargo. Menos de presidente.

PRONTO PARA OUTRA

A equipe médica do Hospital Sírio Libanês, um dos mais bem equipados do país, examinou “minuciosamente” o presidente Lula da Silva (PT) e atestou que o quadro é “estável”. “O exame de imagem está estável em comparação ao anterior, com programação de realizar novo exame de controle em 72h. Encontra-se apto a exercer sua rotina de trabalho”, diz boletim médico. Nesta quarta-feira (23), Lula retorna as atividades no Palácio do Planalto.

GLEISE DÁ O TROCO EM MICHELLE

A presidente nacional do PT, deputada Gleisi Hoffmann (PR), “soltou os cachorros”, no sentido figurado, claro, para o lado da ex-primeira-dama, dizendo que Michelle Bolsonaro “não tem moral” para cobrar “políticas públicas do governo Lula.”

‘FALSO CUIDADO’

Michelle Bolsonaro considerou “falso cuidado com as mulheres”, as “preocupações” do presidente que no último sábado disse que são as mulheres que sabem “as coisas que têm dentro da geladeira”. Em resposta, Glesi Hoffmann disse que é hora de refrescar a memória de Michelle: “E mostrar como Lula reconstruiu as políticas públicas que garantem os direitos das mulheres, e que o inelegível fez questão de destruir nos quatro anos que foi presidente. Bolsonaro nunca cuidou das mulheres”, escreveu.

MANTENHA DISTÂNCIA

Como se fosse a penitência do caroço de milho, quando a meninada tinha de ficar ajoelhada depois de alguma traquinagem, o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), determinou que o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) vai continuar impedido de se encontrar com seu ex-ministro Walter Braga Netto, com o presidente do partido, Valdemar Costa Neto entre outros. “Para resguardar a investigação, evitando-se a combinação de versões, além de inibir possíveis influências indevidas no ânimo de testemunhas e de outras pessoas que possam colaborar com o esclarecimento dos fatos”, escreveu o ministro do STF.

MEC QUER SABER SOBRE PERFORMANCE DE TRAVESTI

Ainda que prevaleça a autonomia universitária, o Ministério da Educação quer saber da Universidade Federal do Maranhão que históriaé essa de “educar com o c*”. Em palestra na universidade, a cantora Tertuliana Lustosa fez uma dança seminua. A performance erótica chegou ao MEC, a reitoria da universidade informou que “instaurou sindicância investigativa” e reconheceu “prejuízos sociais e de imagem causados à universidade”.

PENSE NISSO!

Lula da Silva é um homem de bem. Ao menos para a escritora Stella Florence, segundo ela, “Só os homens de bem mantém as unhas dos pés em ordem”. Antes de seguir meu comentário, dei uma espiada nas minhas unhas.

Voltando! A jornalista Mônica Bergamo escreveu no portal UOL que Lula estava cortando as unhas dos pés, quando levou um tombo no banheiro, no ultimo sábado e quase rachou a moleira.

Em seu livro “Por Que os Homens não Cortam as Unhas dos Pés?, da editora Rocco (2000), a autora não leva ao pé da letra, nem às unhas, essas inquietações do dia a dia, mas “mergulha nas intrincadas relações entre homens e mulheres, dissecando o descompasso entre seus desejos e ambições”.

Lula, felizmente, está bem, segundo a equipe médica do Sírio e Libanês. Talvez o presidente precisasse cortar as unhas dos pés se tivesse de enfrentar uma fila no SUS.

Pense nisso!