Para descolar do PT, PSB articula candidaturas estaduais

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É PRA JÁ!

Partidos aguardam a confirmação de reunião da Confederação Nacional de Municípios (CNM), possivelmente em fins de novembro, para trazer algumas de suas “estrelas” a Brasília (DF), e falarem de gestão e de articulações vitoriosas.

NO ‘TUCANATO’

A governadora Raquel Lyra (PSDB-PE) “vai ser importante nesse nosso processo de arrumar a casa”, conforme disse o presidente do partido, Marconi Perillo. As eleições no interior e na região metropolitana do Recife credenciaram a governadora para ser uma das estrelas dos tucanos que organizam essa “nova fase”.

JÁ OS SOCIALISTAS…

…enxergam em João Campos (PSB) “importante referência para falar de gestão moderna que chegou às urnas com índice recorde de popularidade”. Em Brasília, o partido já está tentando achar um jeito de se ver livre de onerosa aliança com o PT.

UNGIDO DE DINO

Quando passou uma temporada de pouco mais de um ano na Esplanada dos Ministérios, Flávio Dino, hoje ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), trouxe a tiracolo o jornalista Ricardo Cappelli, que logo em seguida assumiu interinamente, veja só: o Ministério da Justiça e Segurança Pública. Hoje Cappelli está na Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial (ABDI). O sonho do jornalista é o Palácio do Buriti, sede do governo do Distrito Federal.

DO EIXÃO À FAVELA

Os socialistas já sabem de duas decisões que precisam tomar: romper, definitivamente, com o PT e achar um nome que não seja Cappelli. Em recente reunião, uma liderança do partido no Distrito Federal disse que Cappelli não conhecia nada da cidade. “Tenho bom trânsito com a cultura do Eixão do Lazer”, argumentou o ex-secretário nacional de Esporte, Educação, Lazer e Inclusão Social no governo de Dilma Rousseff. “No centro da cidade, todo mundo tem articulação, quero ver é entrar e sair do Sol Nascente”, maior favela do DF.

SILÊNCIO NO PT

O partido mantém sepulcral silêncio depois que o ex-suplente de senador Wilmar Lacerda (PT-DF) foi preso por acusações de violência sexual contra adolescentes. Até aqui a legenda informou apenas que deve ser “garantido a ele o exercício do direito de defesa”. O processo corre sob segredo de Justiça. O vice-presidente do partido está atrás das grades.

PAQUETÁ CONVOCADO

Calma, gente, não estou falando da Seleção Brasileira. O jogador do West Ham presta depoimento em 30 de novembro (quarta-feira), na CPI da Manipulação de Jogos e Apostas Esportivas, em funcionamento no Senado Federal. O atleta é acusado de ter forçado o recebimento de cartões amarelos em jogos da Premier League, com o objetivo de “manipular apostas.”

DEOLANE, TAMBÉM

Já a advogada pernambucana Deolane Bezerra, convocada para falar à CPI um dia antes (29), está desobrigada a comparecer. O ministro do STF André Mendonça decidiu que, na condição de investigada, a influencer “não é obrigada a se incriminar [com isso] inexiste obrigatoriedade ou sanção pelo não comparecimento”. Só vai se for besta!

PENSE NISSO!

Qualquer que seja o resultado no 2º turno das eleições na cidade de Goiânia (GO), neste domingo, o mais provável é que o governador Ronaldo Caiado (União Brasil) saia aprumado, no processo eleitoral, visando à disputa presidencial de 2026.

O tempo todo, Caiado esteve em evidência, levando para cima e para baixo seu candidato, Sandro Mabel (União). O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), padrinho de Fred Rodrigues, também do PL, nunca perdoou Caiado, a quem chamou de “covarde”, por ter adotado medidas restritivas durante a pandemia.

Mesmo agora que a Universidade Católica de Goiás informou que Fred - ao contrário do que dizia na campanha - não cursou Direito, Bolsonaro diz que “não vê problema nisso” e promete passar todo o domingo na capital goiana.

Mabel formou uma consistente aliança, reforçada pelo apoio “informal” de Adriana Accorsi (PT). Ela recebeu 24,44%, no primeiro turno. Bolsonaro acusa Caiado de traidor por ter “se vendido ao PT”. 2026 é logo ali.

Pense nisso!