Sem o projeto da anistia, partidos barganham cargos na Mesa da Câmara

UM PÉ ATRÁS

Temendo repercussão [ainda mais] negativa, o presidente da Câmara, deputado Arthur Lira (PP-AL), mandou retirar da pauta o projeto de lei que anistia envolvidos nos atos de 8 de janeiro de 2023, rechaçando iniciativas partidárias de troca de votos. “O tema deve ser debatido pela Casa [Legislativa], mas não pode, jamais, pela sua complexidade, se converter em elemento de disputa política, especialmente nas eleições da Mesa Diretora da Câmara”, alertou.

O PUPILO

A candidatura de Hugo Motta (Republicanos-PB), que conta com o apoio de Lira, vinha sendo usada por dirigentes do PL como elemento de barganha. O partido apoiaria Motta, mas ele teria de se comprometer com o andamento do projeto, a partir de sua possível posse, em fevereiro de 2024.

‘COALIZÃO VACINAL’

O governo brasileiro vai levar ao encontro do G20 [ajuntamento das 20 maiores economias], proposta para produção regional de vacinas. “Temos trabalhado para reduzir as desigualdades entre os países e aumentar esse acesso”, disse a ministra da Saúde, Nísia Trindade.

ESCALANDO O TIME

O “capitão” do time de Lula 1.0 [no primeiro mandato], José Dirceu de Oliveira (PT), já montava a equipe de trabalho para alavancar sua candidatura, possivelmente, ao Senado Federal, quando foi informado de que o ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, anulou todas as condenações contra ele.

ALÔ GLEISI!

O ex-deputado federal, cassado por ter sido um dos mentores do esquema do “mensalão do PT”, tinha tanta certeza de que escaparia da “guilhotina” da operação lava jato que, em abril deste ano, ao participar de uma sessão do Senado Federal, reconheceu ser “muito cedo para tomar uma decisão sobre isso [candidatura]. Não tenho nenhuma intenção de decidir isso sem consultar meu partido”.

CAFÉ NA XÍCARA

Ganha uma xícara de café produzido na serra da Baixa Verde, em Triunfo (PE), quem adivinhar quem vai abonar a ficha [limpa] de Dirceu, no PT.

ADVOCACIA PÚBLICA

Porto de Galinhas, no litoral sul de Pernambuco, recebe a partir desta quarta-feira (30), evento da advocacia pública brasileira. Além de sustentabilidade e tecnologia, serão discutidos temas como o papel de seus advogados em questões que vão da mediação de conflitos ao uso de inteligência artificial no setor público. “O evento é uma oportunidade única para fortalecer o compromisso da Advocacia-Geral da União com o Estado brasileiro e avançar nas discussões de temas que são essenciais para o futuro do país”, destaca o pernambucano Clóvis Andrade, presidente da Associação Nacional dos Advogados da União. Entre os palestrantes, estão Paulo Affonso, mestre em Direito Ambiental; Carlos Cavalcanti ex-secretário de Meio Ambiente de Pernambuco; a Conselheira do CNJ Daiane Nogueira; e o desembargador Alexandre Freire, do Tribunal de Justiça de Pernambuco.

APAGÃO AMIGO

O governo brasileiro ainda não desistiu de socorrer Cuba, com envio de combustível para abastecer usinas desligadas em função da crise na ilha. Na ONU, o chanceler brasileiro, Mauro Vieira, voltou a pedir a suspensão do embargo dos Estados Unidos. “Grande preocupação a atual situação de emergência energética em Cuba, agravada pelo embargo e pela recente passagem do furacão Oscar”, apelou.

PENSE NISSO!

Em uma prova subjetiva de análise metodológica, a professora pede que cada um dos estudantes escreva o que “exatamente pensa” sobre a seguinte frase: “o mundo dá voltas”.

O bom de fazer parte de bancas examinadoras é que você acaba lendo cada conceito, mas gostei deste: “é o símbolo da natureza cíclica da vida. A gente passa por momentos bons alternados por momentos ruins”.

Lendo as primeiras notícias desta terça-feira (29), dou de cara com a informação de que o ministro Gilmar Mendes, do STF, tinha anulado todas as penalidades aplicadas ao deputado cassado José Dirceu (PT).

Recorro à memória de outro julgamento, o do “mensalão do PT”, sete anos atrás. Gilmar Mendes trava um bate-boca com o ministro Luís Roberto Barroso e acusa o atual presidente da Corte de “soltar” Dirceu.

- Então, eu gostaria de dizer que o José Dirceu foi solto por indulto da presidente da República [Dilma Rousseff]. Vossa Excelência está fazendo comício, disse Barroso.

Sete anos depois, Gilmar Mendes manda extinguir o processo contra Dirceu, dizendo que a culpa é do então juiz Sérgio Moro que comandou a operação lava jato e que teria atuado “com motivação política e interesse pessoal”.

O mundo dá voltas.

Pense nisso!