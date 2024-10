Banir telefone da sala de aula não tira responsabilidade de pais

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

IRRITAÇÃO DE MADURO COM LULA

O embaixador venezuelano no Brasil, Manuel Vadell, embarca rumo a Caracas, por convocação do presidente Nicolás Maduro, para esclarecer o governo do seu país sobre “ofensas” do assessor internacional do governo Lula, Celso Amorim, que segundo Maduro teria se comportado “como um mensageiro do imperialismo norte-americano”.

MADURO QUER EXPLICAÇÃO DE VETO

Em recente depoimento na Comissão de Relações Exteriores da Câmara, Celso Amorim reconheceu que “há um mal-estar” do governo Maduro com o veto do Brasil à entrada da Venezuela no Brics. O ato diplomático do governo de Caracas, chamando seu embaixador para explicar o imbróglio, tem tudo para abalar as relações entre os dois países.

AVISO PRÉVIO

Se já não andava boa a relação do Planalto com o ministro do Trabalho e Emprego, Luiz Marinho, o clima está ainda mais azedo. O ministro admitiu não ter sido consultado sobre mudanças nas regras do abono-salarial e no seguro-desemprego. “Não me consta que nenhum ministro tenha discutido esse assunto (…) Eu sou o responsável pelo tema de trabalho no governo. A não ser que o governo me demita”, disse Marinho.

COMO VEIO AO MUNDO

Uma mulher, aparentando 40 anos, tirou a roupa dentro do Palácio do Planalto, quando estava sendo identificada. Ela dizia que queria uma audiência com o presidente Lula da Silva (PT) para falar de programas sociais, incluindo o Minha Casa, Minha Vida. A visitante, cuja identidade não foi revelada, aparentava algum transtorno psicológico, foi levada ao Hospital de Base.

‘PROGRAMADO PARA NÃO RECEBER CHAMADA’

O ministro da Educação, Camilo Santana, elogiou a iniciativa da Comissão da Câmara dos Deputados que aprovou o veto de telefones celulares na sala de aula. “A tecnologia é importante, mas precisa ter um limite, e acho que a escola é um espaço importante pra cidadania digital”. O projeto agora vai à Comissão da Constituição e Justiça, antes de chegar ao plenário da Casa.

SHOW DE CALOURO

Ruim de voto, a ponto de desistir da candidatura à presidência do Senado Federal, mas “um talento nato” como cantor, o senador Otto Alencar (PSD-BA) foi aplaudido na Comissão de Constituição de Justiça, após cantar um trecho de uma música em “homenagem ao conterrâneo Xangai.”

“Cipó caboclo tá subindo na virola

Chegou a hora do pinheiro balançar

Sentir o cheiro do mato, da imburana

Descansar, morrer de sono na sombra da barriguda”

PS: Matança é um poeta de Augusto Jatobá.

PENSE NISSO!

É claro que qualquer pessoa responsável, preocupada com a educação de crianças e adolescentes - e com a segurança dos educadores, vai concordar com o projeto recém aprovado na Comissão de Educação da Câmara, barrando celulares na sala de aula.

Mas há dois aspectos que gostaria de levar à consideração de quem me acompanha por aqui, diariamente.

O primeiro é que se não for imputada uma multa pecuniária, a lei, ainda que aprovada pelas casas legislativas e sancionada pelo presidente da República, tende a ser uma daquelas que não pega. Lei no Brasil tende a só entrar em vigor “pra valer” se tiver multa. Caso contrário, será letra morta.

O outro ponto, também importante, é que pais e mães é que são responsáveis pela criação de suas crias. Não parece aceitável que “painho” e “mainha” façam da escola um depósito temporário de seus filhos.

Houvesse uma rigorosa educação em casa e a escola não precisaria de uma lei proibindo o uso de celular.

Pense nisso!