Lula toma partido nas eleições dos Estados Unidos. Ele quer Kamala Harris na Casa Branca

‘AEROPRÓXIMO’

Como se tivesse uma máquina de imprimir dinheiro, pensando bem, tem, o presidente Lula da Silva (PT) não gostou de ser informado pela Airbus que levará “ao menos” dois anos para entregar o novo Aerolula. Lula quer o avião o quanto antes.





MISSÃO [QUASE] IMPOSSÍVEL

Está nas mãos do ministro da Defesa, José Múcio Monteiro, a missão de fazer chegar “o quantos antes” o novo brinquedinho do presidente. Múcio já deu uma alternativa: comprar um avião de segunda mão. Lula descartou, por enquanto.



NEM PENSAR

Sem uma base aliada de confiança no Congresso Nacional, o governo Lula vai chamar alguns governadores dispostos a torrar o prestigio que têm para ajudar o governo a aprovar a PEC (Proposta de Emenda Constitucional) que modifica a segurança pública.



COMISSÃO DE ANISTIA NA BERLINDA

Uma ação de improbidade administrativa chegou à Justiça Federal contra o governo e integrantes da Comissão de Anistia. A ação questiona “decisão de revisão” para conceder ao deputado Ivan Valente (Psol-SP) e Paulo Okamoto, diretor do Instituto Lula, benefícios que tinham sido negados pelo colegiado.



PAGAMENTOS INDEVIDOS

A ação foi movida pelo advogado João Henrique de Freitas, presidente da comissão na gestão Jair Bolsonaro (PL). Sob seu comando, foram negadas indenização ao deputado psolista e a Okamoto. Eles alegavam “perseguição política durante a Ditadura Militar”. Tão logo o governo Lula foi empossado, os novos integrantes da Comissão de Anistia reabriram o processo e concederam os benefícios. Freitas quer a devolução de R$ 3 milhões de reais aos cofres públicos, recebidos, segundo a denúncia, "indevidamente".





LULA É PRO KAMALA

Com uma questionável popularidade interna, o presidente Lula saiu em defesa da candidatura da Kamala Harris. Lula disse que a candidata do Partido Democrata é a “opção mais segura para o fortalecimento da democracia nos EUA”.



ATAQUE AO CAPITÓLIO

Lula deixou claro, em entrevista à TF 1 da França, que Donald Trump, candidato Republicado, seria um dos responsáveis pelo ataque à sede do Congresso dos Estados Unidos em 6 de janeiro de 2021. “Nós vimos o que foi o presidente Trump no final do seu mandato, fazendo aquele ataque ao Capitólio, uma coisa que era impensável de acontecer nos EUA, porque os EUA se apresentavam ao mundo como um modelo de democracia. Esse modelo ruiu”, pregou o presidente brasileiro.



PENSE NISSO!

Cada vez que um administrador, seja ele um prefeito ou um síndico de um condomínio, manda construir um quebra-molas, fica estabelecido que o caráter humano voltou centenas de casinhas no jogo da ética.



Na eleição para presidências da Câmara dos Deputados e do Senado Federal estarão em disputa 11 cargos em cada Casa Legislativa. Sem dúvida que a cadeira de presidente é a mais importante, mas ainda que sejam as insignificantes suplências, isso tem um peso que é de fazer corar um comunista.



São salas e mais salas, e gabinetes à disposição, secretárias, assessores, e um colegiado de “aspones” para lhes coçar a sola do pé quando o sapato literalmente apertar.



Foi-se o tempo em que esses cargos eram ocupados de acordo com o tamanho da legenda. Mas com a necessidade de instalação de quebra-molas, cargos são negociados aos borbotões, dentro e fora das paredes do Legislativo.



Pense nisso!