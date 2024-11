Haddad pede prazo e compreensão para entregar cortes do governo

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

PRÊMIO DE CONSOLAÇÃO

Após quase dois meses de divórcio, o presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), e o deputado Elmar Nascimento (União Brasil-BA) fizeram uma D.R., selaram a paz e Lira nomeou o baiano relator do projeto de lei que determina as regras das emendas parlamentares no Orçamento da União.

COM ISSO…

…Hugo Motta (Republicanos-PB), o novo queridinho de Arthur Lira, ganha força para a disputa de 3 de fevereiro. Na segunda-feira (4), PDT, Cidadania, PSB e PSDB anunciaram que “está praticamente tudo certo” para o apoio ao paraibano.

CORTES DE GASTOS

Sendo nas mãos do governo do PT, a tesoura do corte de gastos é como uma tesoura de canhoto nas mãos de um destro. Sai tudo tão atroado! O governo sabe que teria de passar pente fino nos programas sociais , inclusive o BPC (benefício de prestação continuada). Mas aí “não ficaria bem na fita”, conforme confidencia quem tem a tesoura.

PLENO EMPREGO

Quando o assunto é geração de emprego, os números da Associação das Empresas de Tecnologia da Informação e Comunicação e de Tecnologias Digitais são de bom alvitre. Nos próximos cinco anos, cerca de 800 mil postos no setor, serão gerados. O dilema, como aponta o senador Fernando Dueire (MDB-PE) é que “o Brasil forma pouco mais de 53 mil profissionais por ano, o que deve deixar mais de 530 mil vagas de trabalho em aberto”, adverte.

TROCA DE COMANDO

A Universidade Federal Rural de Pernambuco realiza nesta sexta-feira (8) transmissão de cargo. A professora Maria José de Sena fica no comando da UFRPE pelos próximos quatro anos. A professora Maria do Socorro Oliveira assume a vice-reitoria. A coluna cumprimenta as professoras e seus quadro de educadores.

A QUEM INTERESSAR

O Supremo Tribunal Federal (STF) vai realizar audiências públicas para debater a Lei das Bets. Nos dias 11 e 12 de novembro, times de futebol como Fluminense, Cruzeiro e Botafogo; e entidades como a Confederação Nacional do Comércio participarão dos debates com o relator, ministro Luiz Fux. Foram chamados, ainda, o Banco Central e a federação de bancos.

PENSE NISSO!

No fim da tarde desta segunda-feira (4), caiu um pé d’água em Brasília, daqueles que o trânsito trava, a luz se apaga, a internet desaparece e o “povo” fica entocado nos bares, nos shoppings, esperando chuva passar.

Lá em cima, no terceiro andar do Planalto, “rolava” uma reunião do presidente Lula da Silva (PT) com sete ministros para discutirem o corte de gastos.

Como os cortes certamente serão superficiais, dificilmente o presidente vai meter a tesoura onde deve, nem criei expectativas para algum importante anúncio. Justamente, não veio.

O que seria um necessário e profundo corte? Uma redução drástica na máquina pública. A maioria dos ministérios de Lula não tem necessidade de ter status de ministério. Faria um bom trabalho com uma reduzida equipe de assessores, funcionando como uma secretaria, quando muito.

E não tenho problemas em dar nome aos bois. Juntava Direitos Humanos, Mulheres, Igualdade Racial, Indígenas e outras áreas correlatas, afixava na parede uma placa de secretaria e o trabalho seria feito até com mais eficiência, menos gastos e mais economia.

Outros como Pesca, Microempreendedorismo se fundiriam com estruturas já existentes e o país viria o resultado dos cortes.

Caso contrário, os brasileiros vão continuar na surrada máxima: me engana que eu gosto. O governo finge que faz cortes, o contribuinte finge que acredita.

Pense nisso!