Bolsonaro ganha mais com vitória de Trump que Lula caso Kamala vença

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

DE OLHO EM BRUNO HENRIQUE

A CPI do Senado Federal, que investiga irregularidades em apostas esportivas, tem votos suficientes para convocar Bruno Henrique, jogador do Flamengo, acusado de forçar um cartão em partida realizada no Mané Garrincha, em Brasília, em novembro de 2023.

OPERAÇÃO DA PF FORTALECE CPI

O senador Eduardo Girão (Novo-CE), ex-presidente do Fortaleza, vai pedir à Polícia Federal os laudos das apreensões realizadas nesta terça-feira (5) na casa do atacante do Flamengo, no Ninho do Urubu e no escritório do atleta. As investigações da PF indicam que Bruno Henrique teria tomado um cartão amarelo no jogo contra o Santos, “de forma proposital”, com objetivo de “favorecer parentes” que fizeram apostas de que o atleta seria advertido pelo árbitro Rafael Klein. O cartão veio aos 50 minutos do segundo tempo.

A INUTILIDADE DOS ‘VOTOS’ DE LULA E BOLSONARO

O cientista político Antonio Lavareda comentava outro dia que as eleições dos Estados Unidos são tão importantes “que o mundo todo” poderia participar votando, mesmo que cada voto valesse apenas uma fração”. O danado é que seguindo esse argumento, um dos votantes seria o presidente Lula da Silva (PT) que já declarou apoio à candidata do Partido Democrata. Jair Bolsonaro (PL) está na torcida por Donald Trump.

AS PREVISÕES DO MAGO PERNAMBUCANO

José Acleildo, o “mago das estrelas”, disse à coluna que, pelas previsões - depois de jogar cartas, runas e pedras - ele chegou à conclusão de que Kamala Harris será a vencedora. “Ela corre risco de perder nos estados-pêndulos! Mas, no final, acho que apesar dos riscos, ela ganha! Vitória final da mulher!”, comemorou Acleildo.

Para Acleildo, vitória de Kamala será "apertada" - Divulgação

JÁ NO BRASIL…

…a reunião no Planalto, para tratar do corte de gastos teve voz alta, protestos e até citação ao filósofo pernambucano Josué de Castro (1908-1973): “O que falta é vontade política para mobilizar recursos a favor dos que têm fome.” Um integrante da equipe econômica mostrou dados de investimentos nessa prioridade. Não convenceu.

O ‘MACACO’ E O FURTO DE ENERGIA

No Norte e no Centro-Oeste é “gato”! No Nordeste: “macaco”. Já os especialistas chamam de “perda não técnica” ou, como prefere a Aneel: “perda comercial”. Segundo dados da Agência Nacional de Energia Elétrica, a energia furtada no país daria, “perfeitamente” para abastecer todo o Estado da Bahia. “Essas perdas vão de ligações clandestinas, desvio direto da rede, adulteração nos medidores”, alerta Sandoval Feitosa, diretor-geral da agência.

PENSE NISSO!

O Brasil passa por um momento - tomara que não seja tão duradouro como parece - que é uma peculiar dificuldade de interpretação de texto com memória seletiva dos acontecimentos.

Um comenta que na redação do Enem ele faria uma diferente abordagem sobre o legado africano no Brasil e as consequências para o continente e logo a outra margem do rio diz que faltou sensibilidade ao analista. “E nossa culpa”? Questionam.

A outra é a memória seletivamente curta quando a situação parece cômoda. É que de um lado ainda temos brasileiros morrendo por falta de vacinas e, por outro, o Ministério da Saúde sendo “agraciado” com o “diploma” de negligente, após a imprensa revelar que mais de 10 milhões de doses de vacinas venceram sem serem aplicadas nos braços de quem precisa.

Resultado óbvio: quem no passado dava palanque para o governo que fazia pouco caso das mortes, hoje, com razão, pede investigação do Ministério Público.

A recíproca é verdadeira. Aqueles que chamavam o governo anterior de genocida hoje escondem a cara e mudam de assunto quando são questionado sobre o desleixo do time da ministra Nísia Trindade. E tudo vai ficar como estava.

Pense nisso!