Agricultura e saneamento serão prioridades para receber emendas parlamentares

DEMOROU, MAS MANDOU

O presidente Lula da Silva (PT) esperou que o relógio passasse das 9h00 para mandar uma mensagem ao presidente eleito Donald Trump, alertando que “a democracia é a voz do povo e ela deve ser respeitada”, defendendo que “o mundo precisa de diálogo e trabalho conjunto para termos mais paz” e desejando “sorte e sucesso” ao futuro presidente.

HELLO, MR. PRESIDENT!

Mas um telefonema de cumprimentos, mesmo, não será pelas próximas horas. Lula ainda vai esperar a poeira assentar. Na campanha eleitoral, o presidente brasileiro ouviu recomendações destrambelhadas e declarou apoio a Kamala Harris.

MADRUGADOR

Ao cumprimentar Donald Trump pela vitória que poderá inspirar “o Brasil a seguir o mesmo caminho”, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) disse esperar “que nossos compatriotas vejam neste exemplo e força para jamais se dobrarem”, e evocou “as sagradas escrituras”, dizendo que “o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã” (Salmos 30:5). A mensagem foi postada às 4h00, após o filho Eduardo Bolsonaro (PL-SP), que estava na cozinha de Trump anunciar que “a vitória é irreversível”.

CHANCE ZERO

Bolsonaro planeja entrar com um pedido, uma interpelação, junto ao Supremo Tribunal Federal (STF). Ele pretende estar presente na posse do amigo Trump, ao meio-dia de 20 de janeiro de 2025, em Washington. Não fosse por um problema: Bolsonaro está impedido pelo ministro Alexandre de Moraes, do STF, de deixar o país. Seu passaporte está trancado em um cofre na sede do Judiciário e o ex-presidente não tem o que dar como garantia de que retornará ao Brasil, em seguida.

…CADA VEZ AUMENTA MAIS

Antes mesmo do anuncio oficial da vitória de Trump, e o futuro presidente já foi indicado para receber a medalha de Mérito Legislativo. A proposta é do deputado Sóstenes Cavalcanti (PL-RJ) “por sua colaboração na construção de uma parceria estratégica” entre Brasil e Estados Unidos.

PROLETÁRIOS, UNI-VOS!

A “turma” da USP, como parte da equipe econômica é chamada, nunca dividiu a mesma caneta-tinteiro com a ala “operária” do governo Lula, mas agora - no angustiante momento de decidir para onde vai o fio da tesoura - sobraram argumentos e olhares de desaprovação, principalmente por parte do ministro do Trabalho e Emprego. Luiz Marinho desaprova qualquer mexida nas regras do abono salarial e da multa do Fundo de Garantia. Carlos Lupi disse que “não há espaço para cortes na Previdência”.

AGRICULTURA É PRIORIDADE

As novas regras para aplicação de recursos de emendas parlamentares ganharam algumas prioridades, como educação, saneamento básico e saúde. Em meio aos discursos cobrando transparência no uso do dinheiro público, o deputado Carlos Veras (PT-PE) apresentou emenda colocando a agricultura como área prioritária, também, “para fortalecer o trabalho do homem do campo e valorizar nossa cultura”, disse.

PEC DA INGERÊNCIA

A proposta de emenda constitucional da Segurança Pública, já apresentada aos governadores, está sendo rechaçada no Congresso Nacional, antes, ainda de chegar ao Legislativo. Segundo o deputado Coronel Meira (PL-PE) “Essa interferência que o governo federal quer fazer nos estados e municípios não pode ser aceita pelo Parlamento” precisa ser evitada, disse. Para Meira, o governo Lula deveria começar dividindo o ministro da Justiça e Segurança Pública.

PENSE NISSO!

O candidato vai lá, se inscreve no processo eleitoral, aceita as regras da disputa, apresenta toda a documentação e um plano de governo.

Mostra aos eleitores que se vier a vencer a disputa vai fazer um governo conservador - por vezes reacionário - vai investir contra a entrada de ilegais no país, vai ser protecionista e não vai dar trégua contra pautas consideradas progressistas, e vence - fazendo barba, cabelo e bigode.

Os que estavam contra, e bom seria que continuem assim, os chamados progressistas, é que têm de encontrar um novo discurso, um novo jeito de convencimento. Porque, caso contrário, os “fascistas” vão crescer ainda mais, até que os “esquerdistas” apresentem um discurso diferente. As aspas são provocativas para quem quiser interpretar este comentário.

Quem se deixou guiar por suas preferências e conceitos sectários e ideológicos não percebeu que a candidata do Partido Democrata era pouco convincente. Agregava ainda menos.

Pense nisso!