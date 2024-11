Criticas de Edinho Silva à presidente do PT têm aval de Lula

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

O mundo pegando fogo em Brasília e o governador do DF, Ibaneis Rocha, vai a Roma, beija a mão do papa e convida Francisco a visitar o Brasil

HABEMUS HIPOCRISIA

Enquanto Brasília se envolve em um falso dilema se o Tiü França, que se explodiu na Praça dos Três Poderes, era um “lobo solitário” ou um “agente de um certo esquema organizado”, o governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha (MDB), fazia genuflexão para beijar a mão do papa Francisco e convidá-lo a visitar a capital federal. Em 2025, a arquidiocese católica completa 65 anos.

AS MANGAS DE FORA

O prefeito de Araraquara (SP), Edinho Silva (PT), desceu a lenha - usando uma linguagem popular - na presidente do seu próprio partido, deputada Glesi Hoffmann, pela forma como vem comandando a legenda.

LULA ESTÁ POR TRÁS

Não é de hoje que o presidente Lula da Silva (PT) tem deixado claro que “a militância” de deputada paranaense não condiz com a “necessária postura” de uma dirigente de partido que está no comando do país.

MAIS QUE NA HORA

Preferido de Lula para quando Glesi for apeada do cargo, Edinho Silva reclama que a deputada não deveria “enfraquecer o ministro da Fazenda”, Fernando Haddad, e que o “debate” deve acontecer “internamente”. “Não acho que a Gleisi tenha de abrir mão de suas convicções, mas não pode enfraquecer o ministro da Fazenda. Isso é tirar força do próprio governo”, disse em entrevista à Veja.

CORRENDO POR FORA…

… ou “comendo pelas beiradas”, o nome do senador Humberto Costa (PT-PE) não está totalmente descartado. É um político com militância no Nordeste, leal ao governo e tido como um bom articulador, até mesmo por quem não integra a corrente majoritária, Construindo um Novo Brasil, o biombo ideológica de Humberto.

PARALELO 14…

…é o título do conto que este colunista, com a humildade que lhe é própria, apresentará aos que estiverem nesta sábado (16), na Fliporto - Festa Literária Internacional de Pernambuco [Mercado Eufrásio Barbosa, em Olinda]. A narrativa conta quando cruzei a linha imaginária na Chapada dos Veadeiros (GO), durante a cobertura jornalística do Hally dos Sertões. Ao parar em uma borracharia, surge Antônio. O personagem de destaque.

Mas claro que além dessa “viagem”, teremos, também, as mais instigantes lendas do café, com a que narra o dia em que o papa Clemente 8º abençoou o café, até então uma bebida pagã: "A bebida de Satanás é tão deliciosa que seria uma pena deixar que os infiéis tivessem uso exclusivo dela". Até o dia em que o café chegou em Taquaritinga do Norte (PE), possivelmente, em 1780. A palestra começa às 16h30. Chegue cedo que vai ter café de Triunfo (PE) Não perda!

PENSE NISSO!

Conta a lenda que o técnico Telê Santana (1931-2006), que era gentil até dizer chega, mas não abria mão de uma dose considerável de sinceridade, estava no Morumbi, comandando uma partida. Até que ele percebeu que o goleiro Zetti, do São Paulo, ensaiava sair jogando da barra com os pés. Era um desajeitado. Na partida contra a Portuguesa, Zetti se atrapalhou, perdeu a bola, mas ainda bem que o atacante chutou para fora. “Às vezes, quando não se tem traquejo é preciso ser salvo pela sorte”, disse Telê ao seu goleiro. Nunca mais Zetti ousou ir além das possibilidades.

O governo Lula tem um quê do ex-goleiro do São Paulo. O Planalto ensaiou durante um mês, lançar a Autoridade Climática, uma robusta grife para dizer que tem políticas ambientais sustentáveis. Não saiu do papel.

Depois veio a crise provocada pelos vacilos presidenciais, que não ata nem desata, e a novela dos cortes de gastos vai se esticando juntamente com as graves consequências econômicas e financeiras.

A “sorte” do governo é que nesse meio tempo, a deputada Érika Hilton (Psol-SP) apareceu com uma proposta de alteração da Constituição Federal para reduzir a jornada de trabalho. A PEC 6x1.

Em meio a um temporal, um militante do PL vai à Praça dos Três Poderes e se explode. O que Lula tem a ver com os dois episódios? Nada. Mas o presidente é um Zetti com a bola nos pés, na pequena área. Conta muito com a sorte.

Pense nisso!