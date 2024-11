CPI das Bets começa investigando 'celebridades'

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Tribunal de Contas da União (TCU) pede ao Ministério da Cultura valores de patrocínios e cachês do festival cultural no Rio de Janeiro

TUDO EM COMUM

O que Tirulipa, Wesley Safadão e Jojo Todinho têm em comum, além do gosto duvidoso por música e piadas insossas? É bom perguntar à senadora Soraya Thronicke (Podemos-MS), relatora da CPI das Bets.

COM GOSTO DE GÁS

Já no primeiro dia de trabalho, Thronicke chegará à CPI, nesta terça-feira (19), com “pelo menos” 150 pedidos de convocação para investigar contratos, patrocínios e apostas on-line. A CPI terá 130 dias de trabalho.

INDEFENSÁVEL

O ministro do Desenvolvimento Agrário, Paulo Teixeira, achou um jeito de esticar o “ombro amigo” para defender a primeira-dama, Rosângela Lula da Silva, que andou dizendo bobagens sobre o homem-bomba da praça do Três Poderes. “O Brasil é cruel com as mulheres,” disse Teixeira, com experiência de ter trabalhado em governos de Luiza Erundina (Psol), Marta Suplicy, na prefeitura de São Paulo (SP), e Dilma Rousseff (PT), na presidência da República.

SELETIVIDADE

Paulo Teixeira omitiu que foi o seu partido, o PT, que orquestrou o “movimento” para enxovalhar o currículo de Marina Silva (PT), então filiada ao PSB, peitou Dilma e se candidatou à Presidência. Seletividade do bem, chama-se a atitude do ministro.

‘VOCÊ SERÁ EU NO G20’

O presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, fez incisivo apelo para que o argentino Javier Milei não deixasse de marcar presença na reunião do G20. “Preciso de você lá”, teria recomendado Trump.

TCU INVESTIGA ‘JANJAPALOOZA’

O Tribunal de Contas da União vai vasculhar as contas do Ministério da Cultura para chegar aos números finais de quanto custou ao bolso do contribuinte o festival jocosamente apelidado de “Janjapalooza”. Agora é esperar que o presidente Lula da Silva (PT) não decrete sigilo nos gastos do evento, realizado na última quinta-feira (14), sob as bênçãos de seu cônjuge.

FESTA NA LAJE

O pedido de investigação foi feito ao TCU pelo deputado Ubiratan Sanderson (PL-RS). Ele adverte para a violação de princípios voltados para a “moralidade pública”. Segundo o parlamentar, utilizar recursos públicos “para a realização de shows em meio à crise econômica que assola o país viola os princípios norteadores da administração pública, em especial da moralidade pública”.

PENSE NISSO!

Tenho cá comigo que eventos com a magnitude do G20 têm pouca ou quase nenhuma serventia para o “Z20”- numa referência aos países que estão na rabeira da lista que trata da qualidade de vida de seus moradores.

É só analisar o discurso do presidente do Brasil, e perceber que é muita “farândula” para pouco resultado.

Segundo Lula, “a fome é produto de decisões políticas, que perpetuam a exclusão de grande parte da humanidade”. Lembrando que o seu partido está completando, agora, 15 anos e oito meses no comando do país. Onde estarão as melhorias?

Não precisa ir longe não. Não precisa pegar o “mapa da fome”, atravessar o Oceano Atlântico e checar a qualidade de vida dos solamis ou sudaneses. Basta pegar um carro, rodar 40km pela Esplanada dos Ministérios, Via Estrutural, BR-070, dobrar à esquerda, no segundo balão - também chamado do rotatória - e o “pesquisador” vai dar de cara com Sol Nascente, onde mais de 80 mil brasileiros se acotovelam para morar na segunda maior favela do país.

Faz pouco mais de dois meses que esses mesmos 20 chefes de Estado estavam na Assembleia Geral da ONU. Era só dar uma esticada de mais dois dias, e lá mesmo, em Nova Iorque, teriam feito esse encontro.

Mas a pavonice da cúpula do G20 e da maioria desses presidentes, primeiros-ministros e seus respectivos cônjuges, não permitiria ou não quiseram se atentar para essa enorme economia.

Pense nisso!