PL discute futuro após "Contragolpe" atingir o partido em cheio

O DILEMA DO PL

Para continuar tento o prestígio de que dispõe hoje, com tempo - até de sobra - na propaganda eleitoral no rádio e na TV, e com as contas em dia, em função dos fundos eleitoral e partidário, o PL traça estratégias. Quanto mais deputado federal o partido eleger mais essas regalias - dinheiro e tempo para propaganda - aumentam para reforçar o programa do partido.



OS RADICAIS

Na legenda há outro grupo que está mais preocupado em ter uma bancada de peso no Senado Federal para, em um eventual pedido de impeachment do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, ter consistente articulação para fazer andar o requerimento.

VÍCIO DE ORIGEM

Assim como o impeachment do presidente da República tem início na Câmara dos Deputados, mais precisamente na mesa do presidente da Casa, para afastar um ministro do STF tem de começar pelo convencimento do presidente do Senado. “[Davi] Alcolumbre (União Brasil-AP) não se convencerá tão facilmente”, argumenta um senador que o conhece desde a recente gestão [2019-2021]. Davi Alcolumbre é o possível futuro presidente do Senado.

PUXADINHO

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) tem estado “menos estressado”, depois que o partido aceitou trocar a casa onde morava por outra mais espaçosa. “Tinha dias que não tinha como trabalhar”, reclamou Bolsonaro quando precisava dividir espaço com a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro. “Agora está tudo ajustado”, comemora. A família vai continuar morando no aprazível bairro do Jardim Botânico, numa casa com mais de 400m².

MARQUETEIRO PORTEÑO

No governo do presidente Javier Milei, o indiciamento de Fernando Cerimedo, no inquérito sobre a tentativa de golpe no Brasil, “não deve ser assunto da Casa Rosada [sede do governo argentino]”. O influencer realizou transmissões ao vivo com “alegações apócrifas” sobre a lisura das urnas eletrônicas. Seu argumento foi de que este teria sido o principal motivo para a derrota de Bolsonaro para Lula da Silva (PT). Foi Cerimedo quem fez a ponte entre Bolsonaro e Milei por meio de seu canal “La Derecha Diário”.

EU CONTO? VOCÊ CONTA?

A militância da esquerda gourmet, que não pode nem ouvir falar dos Estados Unidos - exceto Disney - deve sentir calafrios com a informação de que a GraKey, tecnologia de ultima geração para “quebra” de dados, foi importantíssima para desvendar informações apuradas na operação Contragolpe da Política Federal, como dados do celular do tenente-coronel Mauro Cid. Mensagens já apagadas, foram recuperadas pela geringonça dos yankees.

DE PERNAMBUCO PARA O MUNDO

Produtores de cafés de Taquaritinga do Norte, no Agreste; e, de Triunfo, no Sertão do Pajeú, fizeram bonito na feira da Semana Internacional do Café, realizada em Belo Horizonte, durante a semana. Ewerton França, secretário de Agricultura de Taquaritinga conta que “o nosso café pernambucano chama muito à atenção de quem participou da SIC, por sua leveza, doçura e acidez inconfundível”. Ele é o entrevistado do Café & Conversa das rádios Jornal do Commercio e JC FM, neste sábado (23)

Ewerton França, produtor de Taquaritinga, diz que café pernambucano faz sucesso na feira internacional - Rudimentarcoffee

PENSE NISSO!

Certo dia, quando o país sonhava que a Petrobras, dilapidada no esquema do “petrolão”, estaria livre das garras dos corruptos, veio o Supremo Tribunal Federal e melou a operação Lava Jato.

A alegação dos togados do STF foi de que o juiz do caso e procuradores da força tarefa conversaram entre ele embora o tribunal tenha acatado provas ilícitas usadas nas investigações.

A pergunta que não quer calar: seria mera coincidência que, antes da Polícia Federal por em campo a operação Contragolpe, o presidente a República, ministros do STF, o procurador-geral da República e o chefe da PF tomassem um café, secretamente, fora da agenda?

Pense nisso!