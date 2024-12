Saúde, o orçamento mais cobiçado na Esplanada dos Ministérios

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

’NÃO QUER MAIS NADA’

Responsável pela articulação política do governo com o Congresso Nacional, o ministro Alexandre Padilha está de butuca na cadeira da colega Nísia Trindade. De 2011 a 2014, Padilha já tinha ocupado o cargo, isso na gestão da presidente Dilma Rousseff. Agora, tem feito chegar aos ouvidos do chefe que a Saúde, mais cobiçado orçamento da Esplanada dos Ministérios, deveria ser tocado por quem entende “o jogo jogado” com os parlamentares.

E OS RUSSOS?

Como no ditado futebolístico: falta combinar com os russos, no caso, o PP que também está de olho no Ministério da Saúde para entregá-lo, possivelmente, ao deputado Arthur Lira (AL), após o fim do mandato como presidente da Câmara. Com isso, o governo Lula teria Lira sob seu domínio e o Progressistas e, consequentemente, o centrão, teriam o filão dos ministérios.

ZERO SURPRESA

O Supremo Tribunal Federal (STF) rejeitou ação impetrada pela defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) para retirar o ministro Alexandre de Moraes da relatoria das investigações sobre um suposto esquema para dar um golpe de Estado em 2022. O presidente da corte, Luís Roberto Barroso, deu o tom de como seria o julgamento: “os fatos narrados na petição inicial não caracterizam, minimamente, as situações legais que impossibilitam o exercício da jurisdição pela autoridade arguida”.

MERCOSUL X UNIÃO EUROPEIA

O acordo tão incensado pelo ministro da Agricultura do Brasil, Carlos Fávaro, porque “vai impulsionar nossa agropecuária e zerar tarifas para frutas e café”, foi bombardeado por ambientalistas. Em nota, o Greenpeace Brasil criticou o acordo, dizendo que vai estimular “a importação de itens altamente poluentes e prejudiciais à saúde que não serão mais vendidos no mercado europeu no futuro próximo”.

IMPORTANTE PASSO

Sancionar a restrição do uso de celulares nas escolas foi importante passo dado pelo governo de São Paulo. Bom seria se o Ministério da Educação encampasse campanha nesse sentido.

DIÁLOGO COM PAIS

A medida reconhece a importância da tecnologia, mas atenta para a “dispersão” do estudante e, por isso, o governo está chamando pais, responsáveis e educadores para dialogarem como as normas serão implementadas. Importante seria se houvesse, também, análise de impactos da medida.

Deputada Iza Arruda - CORTESIA

INTERCÂMBIO

Washington e Vitória de Santo Antão (PE) se uniram em importante propósito de comemorar o centenário da biblioteca Oliveira Lima, nos Estados Unidos. Na Catholic University of America, a deputada Iza Arruda (MDB) participou das homenagens do legado de Flora Oliveira Lima. Casada com o diplomata e historiador brasileiro, ela viveu em Vitória de Santo Antão. Nos anos de 1928, representou o Brasil no Comitê Feminino Interamericano, em Havana, Cuba.

NAS ASAS DA FAB

Se o contribuinte - o pagador de imposto - não gostou de saber que o ministro Luís Roberto Barroso foi em avião da Força Aérea Brasileira para o casamento do colega Flávio Dino, talvez terá motivos de sobra para espernear quando souber que no Planalto, o presidente Lula da Silva (PT) gostou da ideia de um assessor para estender o benefício a todos os demais ministros do STF e não apenas ao presidente da Corte.

PENSE NISSO!

O presidente da Argentina, Javier Milei, assume o comando temporário do Mercosul propondo medidas “para causar impacto e justificar o acordo”.

Milei quer a criação de uma agência destinada a combater o tráfico de drogas e de armas nas fronteiras de Brasil, Paraguai, Uruguai e Argentina.

Não chega a ser novidade para ninguém que o tráfico internacional sabe bem quais são os caminhos secundários nessas fronteiras e por onde passar com a droga e as armas ilegais.

Que nesse acordo do Mercosul sejam incluídas políticas de formação de policiais para criação de uma força tarefa dos quatro países.

Pense nisso!