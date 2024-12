Planalto reclama da falta de uma operação pente-fino no BPC

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Correndo contra o tempo para ver aprovadas as medidas do ajuste fiscal, o governo Lula segue brigando com os altos índices de rejeição do presidente

MENOS BPC

Embora embrome o tempo todo, quando promete fazer uma operação pente-fino nos benefícios de prestação continuada (BPC), o governo Lula “desconhece a deficiência” de cerca de 1 milhão de pessoas que estão no programa. A queixa da Casa Civil ao Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome é de que faltam “informações objetivas como dados sobre o código de deficiência” de muitos dos beneficiários.

MAIS SUPERÁVIT

A presidente do PT, Gleisi Hoffmann, prepara um documento ao partido, apontando “um arrazoado de argumentos” para que não sejam “operadas mudanças” no BPC, conforme quer o governo, no pacote de corte de gastos. “Vamos começar a fazer o debate com a bancada. É importante que as medidas sejam para corrigir fraudes” desde que “não ocorram retiradas de direitos”, disse a deputada paranaense.

TRABALHO INTERMITENTE…

… é legal, para a maioria dos ministros do Supremo Tribunal Federal (STF). A Corte analisou a constitucionalidade um dos artigos da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). Incluído na reforma trabalhista, durante o governo Temer (2017), o texto permite que o empregado receba por hora ou dia trabalhado, desde que sejam assegurados benefícios proporcionais de férias, 13º salário e Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS).

FREI DAMIÃO

Devoto de frei Damião de Bozzano (1898-1997), desses que têm uma imagem do religioso ao alcance da mão, o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), promete “virar a noite” nas votações desta semana, para aprovação dos projetos do pacote de medidas fiscais.

EMBARREIRANDO

O problema, segundo aliados do governo no Senado, é justamente o curto prazo que terão os senadores para analisarem as medidas da equipe econômica do governo, “nem que tenhamos de trabalhar até mesmo na véspera de Natal, os senadores terão tempo suficiente, ainda que exíguo, para as votações”, avalia o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG).

‘NÃO CONTEM COMIGO’

Nadando de braçadas no quesito popularidade (84,3%), o governador de Goiás, Ronaldo Caiado (União Brasil), disse que não há “a menor chance de levar a PM e usar câmeras corporais. Enquanto governador, tenho esse conceito, sendo do Estado mais seguro do Brasil”, avalia Caiado.

PENSE NISSO!

Qualquer governo mal avaliado, como o do presidente Lula da Silva (PT), quando o sapato aperta, corre logo para encontrar culpados.

Externos, claro!

Lula já tem ao menos um: a comunicação social. “Eu sou obrigado a fazer as correções necessárias”. O presidente, finalmente, chegou à conclusão que tem aparecido “pouco” na imprensa.

O outro erro é do próprio Lula da Silva que alimenta uma rivalidade com o que ele chama e extrema-direita, que segundo o presidente tem “mais espaços nas redes sociais do que nós”.

É simples. É ter um plano de governo com sujeito, verbo e complemento - como também deve ser uma boa comunicação; articulação de base governista para que o defenda no Congresso Nacional; e, finalmente, pare de torrar o dinheiro do contribuinte com “bijuterias”.

Pense nisso!