Deputado defende 'freio de arrumação' nas emendas parlamentares

FREIO DE ARRUMAÇÃO

O deputado Eduardo da Fonte (PP-PE) disse que o acordo entre os três poderes da República, para agilizar a liberação de emendas parlamentares, foi “o freio de arrumação necessário para colocar a coisa em ordem”. O parlamentar pernambucano antecipa que “a principal prioridade” para a próxima direção da Câmara e do Senado deve ser a criação de um sistema “ágil, transparente e seguro” de liberação de recursos para emendas parlamentares. “Com o cidadão acompanhando cada etapa”, defendeu.

O PAPA CLEMENTE 8º…

Do século 16, durante o pontificado do papa Clemente 8º, aos dias atuais, lá se vão quase cinco séculos, mas o feito mais importante do chefe da Igreja Católica vira e mexe é lembrado. Irritado com a insistência de um cardeal, que teimava em dizer que o café era uma bebida do demônio - por causa de sua origem na África muçulmana - o papa mandou preparar uma caneca de café, bebeu e bradou: “é inadmissível que uma bebida tão saborosa como esta seja um privilégio dos hereges.” A partir de então, deixou de ser pecado, entre os católicos, tomar café do bom.

…E A REFORMA TRIBUTÁRIA

No intervalo dos debates na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ), do Senado Federal, quando se analisavam itens da reforma, o relator, Eduardo Braga (MDB-AM), viu o colega Marcos Rogério (PL-RO) pedir uma xícara de café ao garçom, e foi logo sentenciando: “toma logo esse café enquanto dá tempo, pode ser que eu mude de ideia e inclua a bebida na lista dos produtos que pagarão o ‘imposto do pecado’”. O relatório foi aprovado sem esse heresia de Eduardo Braga.

PENÚRIA ACADÊMICA

Com a experiência de quem assume nesta quinta-feira (12) o terceiro mandato como reitora de universidade federal, a professora Maria José de Sena, da Universidade Federal Rural de Pernambuco, disse à coluna que o ensino universitário está tão “na penúria” que “a tirar pelo orçamento de 2025, vamos trabalhar para pagar contas. Nada sobrará para investimentos. É bem assim que se encontram as universidades federais”, lamentou.

JÁ VAI TARDE!

Integrantes da bancada do PT na Câmara, fizeram um ato de “descarrego”, para dar um “tchau” ao presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, que termina seu mandato em 31 de dezembro, dizendo que “os juros altos são a maior causa do desequilíbrio fiscal!”. Horas depois, o Comitê de Política Monetário elevou a taxa Selic em um ponto percentual, passando para 12,25% ao ano, com expectativa de que em março a taxa atinja o percentual de 14,25%. Na reunião desta quarta-feira (11), o futuro presidente do Banco Central Gabriel Galípolo, votou a favor dessas elevações. Galípolo foi indicado pelo presidente Lula da Silva (PT). Campos Neto chegou ao cargo por indicação do então presidente Jair Bolsonaro (PL).

COPO MEIO CHEIO…

…ou meio vazio! Para o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, a decisão do Copom foi “surpreendente por um lado, mas esperada por outro”. Segundo Haddad, “após a aprovação das medidas econômicas”, o Copom “poderá tomar decisões menos amargas”, ponderou.

JINGLE BELL

O líder do governo no Congresso Nacional, senador Randolfe Rodrigues (PT-AP), afirmou que “a eficiência das medidas fiscais” precisa chegar aos ouvidos “e ao bolso do consumidor” e que “bom seria” se deputados e senadores estivessem de prontidão para votar o pacote fiscal entre os dias 26 a 30 de dezembro. Vai sonhando!

EFICIÊNCIA ZERO

Era só o que faltava. A Câmara dos Deputados aprovou projeto de lei que eleva para até 12 anos de cadeia, a pena para quem for apanhando roubando cabos elétricos. Segundo o deputado Alberto Franga (PL-DF), presidente da Comissão de Segurança Pública, “os prejuízos são incalculáveis” tanto material “como as consequência da falta de energia”.

RECRUTA, SENTIDO!

O “clube do bolinha”, como são chamadas as rodas de conversa formadas somente por homens, agora, nos quartéis, terá um ingrediente a mais, a partir de janeiro. Mulheres passarão a ser admitidas no serviço militar. De acordo com o Ministério da Defesa, serão mil e quinhentas vagas disponibilizadas.

NA MIRA DA PF

Mais três militares foram indiciados pela Polícia Federal no inquérito que investiga tentativa de golpe de Estado. Um deles é também político: tenente Aparecido Portela, suplente da senadora Tereza Cristina (PL-MS). O político é acusado de “arrecadar recursos” para as ações tidas como antidemocráticas. Os outros dois são o coronel da reserva Reginaldo de Abreu e o tenente-coronel Rodrigo de Azevedo, já preso.

PENSE NISSO!

“Valha-me Deus, lá vem a Zefa, a rainha do mau agouro.” Foi a primeira vez que ouvi a expressão “mau agouro”, e nem achava que a vendedora de algodão doce, nas ruas de Carnaíba (PE), era mesmo essa pessoa que vivia quebrando espelhos e passando por baixo de uma escada.

Logo, longe de mim desejar o mal a quem quer que seja, mas o país precisa começar a analisar a situação da saúde do presidente da República. Não é de hoje que Lula da Silva vem enfrentando problemas, talvez, até próprios para a sua idade, mas não existe apenas o cidadão Lula. A não ser que ele deixe o cargo.

Hoje, Lula é o chefe da Nação e o país precisa de alguém com as mínimas condições de saúde para enfrentar as intempéries da gestão no Executivo.

Além de desejar saúde para o presidente, chamo a atenção para que o Brasil discuta o futuro e analise as condições de saúde daquele por quem é governado.

Pense nisso!